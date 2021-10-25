تعرف علي خطورة انتهاء صلاحية الدواء ومدته.. فيديو

قال الدكتور محمد أبو عامر المتخصص في المناعة والطفيليات بجامعة المنوفية ، أن الأدوية عبارة عن نوعان نوع صلاحيته قصيرة المدي ونوع صلاحيته طويلة المدي ، مؤكدا أن تاريخ الصلاحية المكتوب علي علبة الدواء يظل ساري اذا كانت العلبة مغلقة .

واضاف أبو عامر خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " إم بي سي مصر " ، أن تاريخ الصلاحية يتغير منذ بداية فتح علبة الدواء ، مؤكدا أن هناك الكثير من أنواع الأدوية تظل صالحة لمدة شهر واحد فقط من تاريخ فتح علبة الدواء .

واوضح أبو عامر ، أن المواد الفعالة في الدواء مع مرور الوقت تتأثر بالسلب وتقل فاعليتها ويمكن أن يسبب العديد من المشاكل ومثال علي ذألك فيتامين c اذا انتهت صلاحيته يسبب أمراض في الكلي .