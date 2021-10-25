تقارير: تعاون بين آبل و LG للتخلى عن "النوتش" تماما في هواتف iPhone 14

كشفت تسريبات أن شركة آبل الأمريكية ستتعاون مع شركة LG الكورية الجنوبية لتقديم أكبر تغيير من نوعه على شاشات آيفون iPhone 14 Pro القادمة، حيث تنوى آبل التخلص من "النوتش" المعتاد في هواتفها.

وبحسب موقع BGR التقني فإن شركة LG ستعمل على تقديم شاشات مميزة لهواتف آيفون iPhone 14 مع ثقب صغير للغاية في أعلى شاشة الهواتف، يختلف تماما عن النوتش الموجود حاليا في هواتف iPhone 13 التي تم إطلاقها الشهر الماضي.

وتشير التقارير إلى أن شركة LG تعمل مع آبل ليس فقط على تغيير النوتش الموجود في هواتف آيفون القادمة بل تعمل أيضضا على تحسين جودة الشاشة وتقديم نفاذية ضوء للشاشات بنسبة أكبر حوالي 20٪ بحلول عام 2023 و 40٪ بعد عام 2024 لتحسين جودة الصورة.



وعلى الرغم من أن شركتى سامسونج و BOE كانتا تعملان في السابق على تطوير شاشات هواتف آيفون إلى أنه يبدو أن شركة آبل ستعتمد هذه المرة على شركة لتطوير شاشتها القادمة.



وستأتي هواتف iPhone 14 بحجمي 6.1 بوصة و 6.7 بوصة للهواتف الأربعة حيث من المفترض أن يكون حجم الشاشة الكبيرة من نصيب هواتف iPhone 14 Max و iPhone 14 Pro .



وستحتوى هواتف iPhone 14 على ميزة نوعية في الكاميرا ستعمل على تصوير صور على مسافات طويلة بتفاصيل دقيقة للغاية وبنسبة وضوح عالية، كما ستأتي بمستشعرات الصورة البصرية OIS التي تقلل من التمويه المرتبط بحركة الكاميرا، مع التركيز التلقائي المتكامل AF.

