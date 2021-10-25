3 أسباب وراء إصابة مرضى السكر بالحكة الجلدية و3 علاجات تخلصك منها

يمكن أن يرتبط مرض السكري بالحكة بعدة طرق وقد يؤثر على مناطق مثل اليدين والقدمين والكاحلين والأعضاء التناسلية والذراعين والظهر وفروة الرأس والجذع.

تشير الدراسات إلى أن الحكة تحدث بشكل رئيسي لدى مرضى السكر الذين يعانون من اعتلال الأعصاب السكري أو مشاكل الجلد تشمل بعض أسباب الحكة في مرض السكري ما يلي وفقا لموقع بولد سكاى الهندى

1. اعتلال الأعصاب السكري

تشير هذه الحالات إلى تلف الأعصاب بسبب مرض السكري غير المنضبط. غالبًا ما تؤدي زيادة مستويات الجلوكوز في الجسم إلى إضعاف جدران الأوعية الدموية الصغيرة وتلفها

2. الجفاف

يتميز الجفاف بجلد جاف بشكل غير طبيعي مع تقشر وخشونة وتشققات في الجلد. يعد تلف الأوعية الدموية الصغيرة بسبب ارتفاع الجلوكوز من الأسباب الرئيسية للجفاف. تظهر الحالة في الغالب في القدم.

يعد الجلد الجاف هو السبب الأكثر شيوعًا للحكة.

3. العدوى

مرضى السكر أكثر عرضة للعدوى ، وخاصة الالتهابات الفطرية و من بين الأسباب الرئيسية للعدوى. الالتهابات المصاحبة لمرض السكري والتى تسبب الحكة بشكل رئيسي ويصاحبها الألم.

4. ردود فعل تحسسية



أظهرت دراسة أن بعض أدوية السكري مثل sitagliptin \ يمكن أن تحفز الحساسية لدى مرضى السكري وتؤدي بهم إلى أعراض مثل الحكة بعد وقت قصير من بدايتها ومع ذلك ، غالبًا ما تختفي الأعراض بعد فترة وجيزة من التوقف عن تناول الأدوية.

كيف تعالج الحكة المرتبطة بمرض السكري؟

- إذا كانت الحكة ناتجة عن جفاف الجلد ، ضع المرطب 3-4 مرات في اليوم ، خاصة بعد الاستحمام.

- تجنب الاستحمام بالماء الساخن واستخدام المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية

-يجب تجنب المنتجات مثل مزيلات العرق أو الصابون التي قد تسبب حساسية لبشرتك.

- استخدم ملابس ناعمة ولا تسبب تهيجًا للجلد و تجنب خدش مناطق الجلد المصابة. بعد الاستحمام ، تأكد من تجفيف الجلد بشكل صحيح ، حتى بين أصابع القدم.

- تجنب أي نوع من إصابة الجلد فإذا كنت مصابًا بداء السكري أو مقدمات السكري ولاحظت حكة زائدة أو طويلة في مناطق معينة من الجسم ، فاستشر خبيرًا طبيًا للعلاج المبكر.