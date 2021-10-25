صفحة ليفربول تستبدل غلافها لصورة محمد صلاح من مباراة مانشستر التاريخية

غيرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، غلاف صفحتها لصورة نجمنا المصري محمد صلاح فى آخر مباراة له مع الريدز أمام مانشستر يونايتد والتى انتهت بخماسية نظيفة، وتوقيع محمد صلاح بإحراز هاتريك.

كما حملت الصفحة فيديو لأبرز لقطات مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، بتعليق إنجليزي مميز على أهداف محمد صلاح التاريخية.

وعنونت صفحة ليفربول فيديو أبرز لقطات مباراة مان يونايتد بـ"حان وقت جرعة السعادة الليفربولية قبل النوم..استمتعوا بأداء 5 نجوم من الريدز وثلاثية الملك المذهلة".

وقال صلاح في تصريحات لشبكة “سكاي سبورت” البريطانية: "أنا سعيد للغاية، لكني سعيد أكثر بدور صانع الألعاب، وأحاول أن أُبلي بلاء حسنا في هذا الدور".



وتابع: "كنّا على علم بأنهم سيضغطون وطبقنا ما طُلب منا، أنه أمر عظيم أن نحقق تلك النتيجة على ملعب أولد ترافورد ".

واستطاع اللاعب المصري محمد صلاح أن يسجل 3 أهدف (هاتريك) لصالح ليفربول في المباراة.

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 21 في المركز الثاني بجدول الترتيب، وفي الجانب الآخر، ظل مانشستر يونايتد برصيد 14 نقطة في المركز السابع.