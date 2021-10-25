الصحف الإماراتية.. اعتقالات لوزراء ومسئولين في السودان.. ليبيا على طريق الانتخابات.. شائعات في لبنان.. بشرى سارة بشأن كورونا

الصحف الإماراتية:

*اعتقال عدد من الوزراء والمسئولين في السودان

*لبنان تعلق على شائعات إستقالة الحكومة

*زلزال يضرب إثيوبيا



سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على أهم الموضوعات في الشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.

البداية من صحيفة البيان وقعت دولة الإمارات و دولة إسرائيل مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم الصادرة من الجهات الصحية في البلدين، وذلك في إطار التعاون و التنسيق المشترك بينهما للمضي قدما نحو التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19.

يأتي ذلك في إطار حرص الطرفين على تسهيل حركة الأفراد و تحقيق الأهداف المرجوة من حملات التطعيم لفئات المجتمع المختلفة، ما ساهم في تحقيق أفضل المعدلات العالمية للدولتين في نسبة الحاصلين على اللقاح.

جرت مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم عبر تقنية الاتصال المرئي من قبل كل من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ونيتزان هورفيتس، وزير الصحة الإسرائيلي، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

ومن مصر، سجلت وزارة الصحة المصرية 886 إصابة جديدة بفيروس كورونا و43 وفاة أمس الأحد، مقارنة مع 881 إصابة و47 وفاة في اليوم السابق.

ومن السودان، أكدت وكالة رويترز أن خدمات الإنترنت تعطلت في العاصمة السودانية الخرطوم في وقت مبكر من اليوم الاثنين.

وأفادت عدة تقارير إعلامية محلية بانقطاع الإنترنت.

وأوردت وسائل إعلام، أن قوات عسكرية اعتقلت عددا من القيادات المدنية السودانية في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.

ومن لبنان، لا تزال الأزمة الحكومية في لبنان، الناشئة من أزمة التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت ومن إصرار وزراء «أمل» و«حزب الله» على تنحية القاضي طارق البيطار، تراوح مكانها، معطّلة انعقاد جلسات مجلس الوزراء، فيما بدأت مجمل التطوّرات تلقي بظلال من الشكّ حول مصير الانتخابات النيابيّة المقرّرة في 27 مارس المقبل.

وتفصل 6 أشهر اللبنانيّين عن موعد الاستحقاق الانتخابي البرلماني. وبغضّ النظر عن إمكانات غير كبيرة بإحداث تغيير كبير في مشهديّة القوى السياسيّة التي ستمثل المقترعين، وبالتالي بحكم الواقع ستمثل سائر اللبنانيّين، وبغضّ النظر عن استطاعة القوى والسلطات، التي ستنبثق من البرلمان الجديد والاستحقاق الرئاسي المفترض، التغيير نحو الأفضل، فإنّ هواجس نشأت إزاء عدم إجراء الانتخابات أو تأجيلها، إلى حدّ الإطاحة بكلّ الاستحقاقات.

ومن اليمن، في حين تواصل ميليشيا الحوثي التصعيد العسكري، ومنع الرواتب عن مئات الآلاف من اليمنيين تظهر بيانات الأمم المتحدة أن 400 ألف طفل في هذا البلد يواجهون خطر الموت الوشيك، فيما يعاني خمسة ملايين من الجوع الشديد وباتوا على بعد خطوة واحدة من المجاعة.

وذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن ثلثي سكان البلاد- أي ما يعادل 20 مليون شخص - بحاجة إلى مساعدة إنسانية، وخمسة ملايين منهم يعانون من الجوع الشديد أو شبه الشديد وعلى بعد خطوة واحدة من المجاعة.

وفي العراق، أعلن عضو الفريق الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات في العراق، عماد جميل، أنه «تم إنجاز 816 طعناً، رد منها 790 طعناً، والمقبولة بلغ عددها 26 طعناً، وهي الطعون التي تم قبولها مدعومة بالأدلة والوثائق، لذلك سيتم فتح ما يقارب أكثر من 300 محطة».

ومن ليبيا، أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، أن باب الترشيح للانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد سيجري فتحه عند اكتمال الاستعدادات اللوجستية، وأن ما تخطط له في الوقت الحالي هو فتح باب الترشيح خلال النصف الأول من نوفمبر المقبل، مع التمسك بتاريخ الـ24 من ديسمبر المقبل.

ودوليا، ذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريشتر ضرب إثيوبيا أمس الأحد.

فيما أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 243.65 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و180486.

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الأحد، تمديد تأشيرات الزيارة لمن هم خارج المملكة حتى 30 نوفمبر المقبل ووفقاً لبيان وزارة الخارجية السعودية، فقد تقرر تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آلياً لمن هم خارج المملكة من مواطني الدول التي سبق تعليق القدوم منها، وأضافت الوزارة أنه سيتم تمديد تأشيرات الزيارة آلياً من دون رسوم، أو مقابل مالي، وأوضحت أن القرار جاء استكمالاً لجهود السعودية للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية للتعامل مع جائحة «كورونا».

وفي لبنان، أعلن مكتب اليونيسيف في العاصمة اللبنانية، ​بيروت​، أن «الأزمات غير المسبوقة في ​لبنان​، أدت إلى فقر العائلات التي كانت سابقاً في وضع هش للغاية في لبنان، وأظهر أحدث تقييم أجريناه أن 3 من كل 10 أطفال يخلدون إلى ​النوم​ جائعين أو يتخطون وجبات الطعام».

ودوليا، حث الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما سكان فيرجينيا على إعادة انتخاب تيري مكوليف حاكماً للولاية، وذلك خلال تجمع انتخابي أول أمس السبت، مؤكداً أهمية السباق باعتباره مؤشراً على التوجه السياسي للبلاد وانعكاساً لقيمها.

ومن صحيفة الاتحاد، أدلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس الأحد، بتصريحات إيجابية ومطمئنة حول إمكانية القضاء على فيروس كورونا المستجد.

وقال المدير العام للمنظمة إن وباء كوفيد-19 سينتهي «عندما يختار العالم القضاء عليه» وذلك «في متناول اليد» في ظل توافر «كل الأدوات» لمكافحة الفيروس، مجدداً دعوته إلى توزيع أكثر إنصافاً للقاحات.وقال المسؤول الأممي في مؤتمر في العاصمة الألمانية برلين «سينتهي الوباء عندما يختار العالم القضاء عليه. الأمر في متناول أيدينا، ولدينا كل الأدوات التي نحتاج إليها».