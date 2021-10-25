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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 أسباب غير متوقعة وراء ضعف النظر عند الأطفال

اسباب ضعف النظر عند
اسباب ضعف النظر عند الأطفال

يعاني الكثير من الأطفال بسبب ضعف النظر، وعادة يمكن أن يحدث ضعف النظر عند الأطفال نتيجة للكثير من الأسباب المختلفة .

 

دراسة: التحديق في الموبايل يزيد من قصر النظر للأطفال بنسبة 80%

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اسباب ضعف النظر عند الأطفال

اعتلال الشبكية الخداجي
اعتلال الشبكية الخداجي (ROP) هو اضطراب في العين يصيب الأطفال الخدج، كان يُطلق على هذا الاضطراب اسم التنسج الليفي الشبكي في الماضي، يؤثر اعتلال الشبكية الخداجي على الأوعية الدموية غير الناضجة في شبكية العين، يحدث بعد أسابيع من الولادة، بمجرد اكتمال نمو الأوعية الدموية ، لم يعد الطفل مرشحًا لهذا الاضطراب . 

نقص تنسج العصب البصري
نقص تنسج العصب البصري (ONH) يشير إلى تخلف العصب البصري أثناء الحمل، إن احتضار الجزء الخلفي من ألياف العصب البصري أثناء نمو الطفل في الرحم هو عملية طبيعية ،  قد يحدث ONH بشكل غير متكرر في عين واحدة (من جانب واحد) ولكن أكثر شيوعًا في كلتا العينين ، ولا يمكن علاجه، يُعد ONH أحد الأسباب الثلاثة الأكثر شيوعًا لضعف البصر عند الأطفال.

ضمور العصب البصري
ضمور العصب البصري (ONA) هو ضعف بصري دائم ناتج عن تلف العصب البصري، يعمل العصب البصري مثل كابل يحمل المعلومات من العين ليتم معالجتها بواسطة الدماغ، يتكون العصب البصري من أكثر من مليون ألياف عصبية صغيرة (محاور عصبية)، عندما تتضرر بعض هذه الألياف العصبية من خلال المرض ، لا يتلقى الدماغ معلومات كاملة عن الرؤية ويصبح البصر مشوشًا.

النظر ضعف النظر عند الأطفال اسباب ضعف النظر عند الأطفال نقص تنسج العصب البصري اعتلال الشبكية الخداجي ضمور العصب البصري

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