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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

دراسة: التحديق في الموبايل يزيد من قصر النظر للأطفال بنسبة 80%

مخاطر الإفراط في
مخاطر الإفراط في استهلاك شاشات الموبايل للأطفال

حذرت دراسة جديدة أجريت عن مخاطر استهلاك الموبايل بكثرة مؤخرا من قبل باحثين في جامعة أنجليا روسكين في كامبريدج بإنجلترا، أن قضاء وقت طويل في التحديق بالهاتف الذكي الموبايل أو شاشة الكمبيوتر؛ يمكن أن يزيد من خطر قصر النظر لدى الأطفال بنسبة تصل إلى 80٪. 

 

مخاطر الإفراط في استهلاك شاشات الموبايل للأطفال

 

وفحص الباحثون أكثر من 3000 دراسة حول تعرض الأطفال، للأجهزة الذكية والموبايل ومدى تأثيرها على أعينهم، ووجدوا ان  الاطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أشهر و 33 عامًا ويستخدمون الهاتف الذكي والموبايل عن قرب يعانون من قصر النظر.

 

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ووجد الباحثون صلة واضحة بين الوقت الذي يقضيه المرء في النظر إلى الموبايل أو الجهاز اللوحي وزيادة خطر الإصابة بقصر النظر أو قصر النظر في تلك الفئات العمرية، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

 

وتابع الباحثون، ان الهواتف الذكية تتسبب في زيادة مخاطر الإصابة بقصر النظر بنسبة 30 في المائة، ولكن عندما تقترن بالاستخدام المفرط للكمبيوتر ، زادت المخاطر إلى 80 في المائة في حالة عدم استخدامه.

 

مخاطر الإفراط في استهلاك شاشات الموبايل للأطفال

 

ويخشى الباحثون من أن هذا قد يعني أنه بحلول عام 2050 ، قد يكون نصف العالم يعاني من قصر النظر أو يعاني من مشاكل مماثلة لفقدان البصر.

 

وفي عام 2019 ، أوصت منظمة الصحة العالمية الأطفال دون سن الثانية بعدم قضاء وقت أمام الشاشات أو الموبايل.

 

وقالت وكالة الصحة العالمية أيضًا إن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين وخمس سنوات يجب ألا يقضوا أكثر من ساعة واحدة يوميًا في الجلوس أمام شاشة الموبايل او الأجهزة اللوحية .

 

وأشارت العديد من الدراسات السابقة إلى أن عدد المصابين بقصر النظر زاد بشكل كبير خلال جائحة فيروس كورونا Covid-19 ، حيث ظل الاشخاص والأطفال في المنزل للعمل والتعليم من خلال شاشة الموبايل أو الأجهزة اللوحية.

 

وقال روبرت بورن ، أستاذ طب العيون والمؤلف المشارك للدراسة ، إن قصر النظر هو مصدر قلق صحي يتصاعد بسرعة، وتُظهر نتائج الدراسة وجود صلة محتملة بين وقت المكوث أمام شاشاة الموبايل او الكمبيوتر والإصابة بقصر النظر لدى الشباب والأطفال.

الموبايل شاشة الكمبيوتر قصر النظر الاطفال الهاتف الذكى فقدان البصر جائحة فيروس كورونا

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