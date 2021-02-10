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مرأة

مخاطر استخدام الموبايل بعد عملية الليزك.. تعرف عليها

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:31 م
استخدام الموبايل
استخدام الموبايل بعد عملية الليزك
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آية التيجي
قد تشعر بالحكة والخشونة والحرقة في عينك مباشرة بعد جراحة عملية الليزك، وتُفرز العين الدموع بكثرة، و ربما سيكون لديك تَغَيُّم في الرؤية ستشعر عمومًا بالقليل من الألم، وغالبًا ستستعيد رؤيتك بسرعة

وبالنسبة لـ إستخدام الجوال بعد عملية الليزك، فقد تُعطَى دواءً للألم أو قطرة عين حتى تشعر بالراحة لعدة ساعات بعد الإجراء. قد يَطلب منك طبيب العيون أيضًا ارتداء واقٍ للعين ليلًا حتى تُشفَى عينك تمامًا.


وستكون قادرًا على الرؤية بعد الجراحة، ولكن لن تكون رؤيتك واضحة على الفور. يستغرق الأمر من شهرين إلى ثلاثة أشهر تقريبًا بعد الجراحة قبل أن تُشفى عيناك تمامًا وتستقر رؤيتك، و تعتمد فرصك في تحسين الرؤية واستخدام الجوال بعد عملية الليزك جزئيًّا، وعلى مدى جودة رؤيتك قبل الجراحة.

سيُحدَّد الطبيب موعد للمتابعة بعد يوم أو يومين من عملية الليزك. سوف يفحص طبيبك شفاء عينيك ويتحقَّق من وجود أي مضاعفات لمنع استخدام الجوال بعد عملية الليزك، وخطِّط لتحديد مواعيد متابعة أخرى خلال الأشهر الستة الأولى بعد الجراحة حسب توصيات طبيبك.

وقد يستغرق الأمر بضعة أسابيع قبل البدء في استخدام مستحضرات التجميل حول عينيك مرة أخرى، واستخدام الجوال بعد عملية الليزك، وقد تضطر أيضًا إلى الانتظار لعدة أسابيع قبل استئناف ممارسة رياضات الالتحام العنيفة أو السباحة أو استخدام أحواض الاستحمام الساخنة.

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