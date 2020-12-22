علاج طول النظر عند الأطفال بالأعشاب والتمارين

طول النظر عندما يتركز الضوء خلف الشبكية بدلًا من التركيز عليها مباشرة، يمكن أن يحدث هذا بسبب قصر مقلة العين أو عدم وجود عمق كافٍ في القرنية. يحدثعندما يتركز الضوء خلف الشبكية بدلًا من التركيز عليها مباشرة، يمكن أن يحدث هذا بسبب قصر مقلة العين أو عدم وجود عمق كافٍ في القرنية.









هل يتحسن طول النظر عند الأطفال

وأكدت الأكاديمية الأمريكية لطب العيون (AAO) أن غالبية الأطفال بعيد النظر لأنه لا يتم تطوير العين تماما، ومع ذلك، فإن معظم عيون الأطفال قادرة على التصحيح والتكيف مع مد البصر الخفيف، عيونهم قادرة على ثني الضوء الذي يدخل العين بطريقة تمكنهم من تركيزه على الشبكية، وبالتالي زيادة التركيز والقضاء على الرؤية الضبابية.









من الشائع حدوث مد البصر الخفيف عند الأطفال، غالبًا لا يخلق أي مشاكل، حيث يمكن للأطفال استيعابها ويمكنهم عمومًا الرؤية بوضوح في القريب والبعيد، مع تقدم الأطفال في العمر، تطول عيونهم، وبالتالي يمكن أن يتحسن طول النظر من تلقاء نفسه.









تعد الأخطاء الانكسارية، مثل قصر النظر ومد البصر، من أكثر حالات ضعف البصر شيوعًا في العالم، وتوضح مجلة Clinical Genetics أن الجينات تلعب دورًا في كليهما.









يعتبر طول النظر من العوامل الوراثية بدرجة كبيرة، أظهرت الدراسات التوائم والجينية أن الجينات تلعب دورًا على الأقل نصف الوقت، على الرغم من وجود نسبة أعلى بكثير في كثير من الأحيان، هذا يعني أنه إذا كان أحد الوالدين يعاني من مد البصر ، فمن المحتمل جدًا أن يكون طفله البيولوجي كذلك.









علاج طول النظر عند الأطفال بالأعشاب

تناول الأطعمة المغذية التي تشجع على الرؤية الصحية: فيتامينات E و C و A ضرورية لعيون صحية، العديد من العناصر الغذائية والمعادن الأخرى التي يمكن أن تساعد في حماية رؤيتك، "لا تغفل الفيتامينات والمعادن لصحة العين، يمكنك أيضًا التفكير في مكمل فيتامين لصحة العين للمساعدة في ضمان حصولك على جميع الموارد اللازمة التي تحتاجها عينيك.







اللوز أوميغا 3 الدهنية وفيتامين هـ ومضادات الأكسدة الموجودة في اللوز على تحسين بصرك بشكل طبيعي، كما أنها تساعدك على تحسين قوة الذاكرة والتركيز، لهذا يمكنك تناول اللوز كما هو أو تحضير عجينة من اللوز المنقوع وشربه مع كوب من الحليب، افعل هذا كل يوم لبضعة أشهر ، حتى ترى بعض التحسن. تعمل أحماضالدهنية وفيتامين هـ ومضادات الأكسدة الموجودة في اللوز على تحسين بصرك بشكل طبيعي، كما أنها تساعدك على تحسين قوة الذاكرة والتركيز، لهذا يمكنك تناول اللوز كما هو أو تحضير عجينة من اللوز المنقوع وشربه مع كوب من الحليب، افعل هذا كل يوم لبضعة أشهر ، حتى ترى بعض التحسن.







الشمر أطلق الرومان القدماء على الشمر اسم "عشب البصر" لسبب وجيه، تعمل المغذيات ومضادات الأكسدة في هذه العشبة على إبطاء تطور إعتام عدسة العين وتعزز صحة العيون، يجب استخدام الأنواع الأكبر من البذور لهذا الغرض، أضف كوبًا من اللوز والشمر والسكر إلى مطحنة واطحنها إلى مسحوق، تناول ملعقة كبيرة من هذا المسحوق مع كوب من الحليب قبل الذهاب للنوم. كرر هذا لمدة 40 يومًا ولاحظ التحسن في بصرك.



علاج طول النظر بالتمارين

تمارين العين في جعل عينيك أكثر مرونة، وتعمل على تحسين الدورة الدموية في العين وتساعدك على الحفاظ على الرؤية المثلى، كما أنها تقلل الضغط الشديد على عينيك وتحسن أيضًا من قوة تركيزك، لهذا، يمكنك محاولة لف عينيك في اتجاه عقارب الساعة وعكس اتجاه عقارب الساعة لبضع ثوان لكل منهما، ارمش بين المجموعات لإعطاء عينيك بعض الراحة، يمكنك أيضًا تجربة الرفرفة، ارمش عينيك بسرعة لمدة 20 إلى 30 ثانية بشكل متكرر، ومارس هذا مرتين يوميًا. تساعد بعضفي جعل عينيك أكثر مرونة، وتعمل على تحسين الدورة الدموية في العين وتساعدك على الحفاظ على الرؤية المثلى، كما أنها تقلل الضغط الشديد على عينيك وتحسن أيضًا من قوة تركيزك، لهذا، يمكنك محاولة لف عينيك في اتجاه عقارب الساعة وعكس اتجاه عقارب الساعة لبضع ثوان لكل منهما، ارمش بين المجموعات لإعطاء عينيك بعض الراحة، يمكنك أيضًا تجربة الرفرفة، ارمش عينيك بسرعة لمدة 20 إلى 30 ثانية بشكل متكرر، ومارس هذا مرتين يوميًا.







علاج طول النظر بالأعشاب

تساعد عشبة الأيورفيج هي علاج البصر، إلى جانب تحسين الرؤية، فإنه يحميك أيضًا من الجلوكوما والتنكس البقعي، تقول بعض الدراسات إنه يمكن أن يكون مفيدًا لاعتلال الشبكية أيضًا.





مقاسات طول النظر

يُقاس طول النظر بالديوبتر، وهي وحدة قياس تتعامل مع القدرة البصرية، عندما يكون الشخص بعيد النظر، يتم تصنيف أخطاء الديوبتر على أنها موجبة ويتم كتابتها على أنها +1 وما إلى ذلك، كلما زاد العدد، زاد مستوى طول النظر.



بشكل عام، يتم قياس طول النظر الخفيف إلى المعتدل بين +2 و +4 أو نحو ذلك، أي شيء يزيد عن +5 يعتبر طول نظر شديد.



يحدث طول النظر عندما تكون القرنية مسطحة أكثر مما ينبغي ، والضوء الذي من المفترض أن يركز على الشبكية يتركز خلفها، يمكن أيضًا أن يكون سبب طول النظر هو أن تكون مقلة العين أقصر مما ينبغي.



مع طول النظر الخفيف، قد تكون العين قادرة على التكيف مع الخطأ الانكساري من تلقاء نفسها، وقد لا تلاحظ تأثر رؤيتك على الإطلاق، غالبًا ما يكون الأطفال بعيد النظر، لكن عيونهم قادرة على تعويض ذلك، مع نمو مقل العيون، يقل خطأ الانكسار.



كما أن طول النظر الشديد يجعل من الصعب رؤية الأشياء القريبة بوضوح، وستكون قادرًا فقط على رؤية الأشياء البعيدة بتركيز كامل، قد يجعل طول النظر الأكثر اعتدالًا الأشياء تبدو ضبابية عن قرب، لكنها ستظل مرئية وربما يمكن تمييزها، في حالة طول النظر الشديد، قد لا تتمكن من التركيز على الإطلاق.



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المصدر موقع nvisioncenters









