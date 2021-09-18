فقدان فى الذاكرة.. أضرار وضع الموبايل بالقرب من الجسم أثناء النوم

كشف الدكتور أشرف عبد المنعم استاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة المنصورة، أضرار وضع الأجهزة الإلكترونية مثل التليفون بالقرب من الجسم أثناء النوم.

وقال أشرف عبد المنعم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دي ام سى”: يصدر عن الموبايل إشعاعات وحتى الآن لم تثبت أى دراسات أضرارها على خلايا المخ ا و تسبب السرطان.

وتابع الدكتور أشرف عبد المنعم: لإشعاعات الموبايل اضرار اخرى مثل، أنها تسبب الصداع، آلام في الأذن، زغللة فى العين، فقدان فى الذاكرة.

وأكد أشرف عبد المنعم استاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة المنصورة،أن التأثيرات تختلف حسب الفئات العمرية، لافتا إلى أن كلما كان التليفون والمحطة المغذية له أكبر كان الضرر أكبر.

وحذر أشرف عبد المنعم استاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة المنصورة، الحوامل من استخدام التليفون بكثرة، لاستخدامه فى الاماكن التى تتكون من معادن مثل الأسانسير والسيارات.