بنك المغرب: الأصول الاحتياطية تقترب من 323 مليار درهم

قال بنك المغرب إن الأصول الاحتياطية الرسمية استقرت عند 322,8 مليار درهم في 15 أكتوبر 2021، مسجلة ارتفاعا من أسبوع إلى آخر بنسبة 0,3 في المائة، و10 في المائة على أساس سنوي.

وبحسب هسبيرس أضاف بنك المغرب أنه ضخ خلال الفترة الممتدة ما بين 14 و20 أكتوبر الجاري، ما مجموعه 83,6 مليار درهم، منها 30,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و25,8 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء، و26,9 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته أن متوسط حجم التداول اليومي استقر عند 3,2 مليار درهم، بينما استقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة في 1,50 بالمائة في المتوسط، مشيرا إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 29,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 21 أكتوبر الجاري .