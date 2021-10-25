حالة الطرق بالقاهرة.. تصادم بين 3 سيارات يعرقل المرور بأكتوبر وكثافات متحركة معظم الأنحاء

تشهد معظم شوارع وميادين القاهرة كثافات مرورية مرتفعة بمعظم المحاور، وسط انتشار أمنى مكثف من قبل رجال المرور، مع تكثيف الحملات على عدم تركيب الملصق الإلكتروني.

" تصادم بين 3 سيارات يعرقل المرور بكوبري أكتوبر "

فيما تسبب وقوع تصادم بين 3 سيارات ملاكى أعلى كوبرى 6 أكتوبر فى حدوث كثافات مرورية فى الاتجاه القادم من الجيزة ووسط البلد الى مدينة نصر، حيث تم رفع حطام الحادث.

"تعزيز الخدمات بمجمعات المدارس"

عززت أجهزة الأمن من تواجدها بمحيط مجمعات المدارس الموجودة على الطرق الحيوية والتي قد تتسبب فى تكدس مروري وقت دخول وخروج الطلاب.

"أماكن الكثافات"

أفاد مصدر أمنى بمرور القاهرة أن معظم المحاور الهامة تشهد كثافات متحركة متوسطة من صباح اليوم الأثنين ، مثل كوبرى 6 أكتوبر فإنه يشهد كثافات مرتفعة متحركة فى الاتجاه القادم من مدينة نصر إلى مناطق وسط المدينة والجيزة ، وكذا كثافات فى الاتجاه القادم من التحرير إلى مدينة نصر.

وأيضا كوبرى ١٥ مايو يشهد كثافات مرورية طبيعية فى الاتجاه القادم من الجيزة إلي التحرير ومدينة نصر ، وكذا كثافات طبيعية بصلاح سالم فى اتجاه العباسية للمطار وكذا منطقة رمسيس ووسط البلد.

"أماكن السيولة"

أشار المصدر إلى أن من بين تلك المناطق التى تشهد سيولة مرورية " صلاح سالم فى الاتجاه القادم من المطار للعباسية والاوتوستراد وكوبري قصر النيل وكوبرى حدائق القبة ، وميدان التحرير وميدان طلعت حرب و رمسيس وميدان العتبة وشوارع الأزهر والحسين وبورسعيد وعبد العزيز وميدان الخلفاوي وطريق الكورنيش النيل وشارع شبرا وشارع القصر العيني " .

" حملات مكثفة على قائدي الدراجات النارية "

واصلت مديرية أمن القاهرة بتوجيه حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، يأتي ذلك فى إطار الحفاظ على أرواح المواطنين و بما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وتهيب وزارة الداخلية قائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة، كما تهيب الوزارة قائدى السيارات السير فى الحارات المرورية المخصصة لهم ، بما يحقق السيولة المرورية ويحد من وقوع الحوادث على الطرق وذلك تجنباً للمساءلة القانونية وذلك حرصاً على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين.

"أعطال الطرق"

أوضح المصدر بأن لا توجد حوادث أو أعطال مؤثرة على حركة السير ، حيث يتم التعامل الفوري معها وسط انتشار مروري مكثف لتسهيل حركة السير وسحب الكثافات.

"نصائح مرورية"

تنصح الإدارة العامة لمرور القاهرة قائدى السيارات الالتزام بالسرعات المقررة داخل المدينة مع اتباع تعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم وترك مسافة كافية بين السيارات.

وأكد المصدر أن هناك تعزيزات من رجال وأوناش المرور على كافة المحاور الرئيسية لسحب الكثافات والتعامل الفورى مع أى أزمة مرورية، لافتا أنه لا توجد أى حوادث أو أعطال مؤثرة حتى الآن.

"حملات على عدم تركيب الملصق الإلكتروني"

واصلت الجهات المعنية بوزارة الداخلية تطبيق الإجراءات القانونية تجاه قائدي المركبات الذين تخلفوا عن تركيب الملصق الإلكتروني.

ومن المقرر تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التى لم تقم بتركيب الملصق الإلكتروني أو تثبيته أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

"نص القانون "

نص قانون المرور الجديد على وضع وتثبيت الملصق الإلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً بما لا يقل عن مبلغ 75 جنيهاً سنويا وبحد أقصى 300، وفقاً التغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.

" عقوبات المخالفين "

يعاقب قانون المرور الجديد بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكترونى.

وطبقا لقانون المرور الجديد تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

" الطرق مراقبة بالرادارات المطورة"

افاد مصدر امني ان الرادار الذكي الجديد ليس رادار منفصل بل مرتبط بمجموعة رادارات علي طول الطريق متصلة ببعضها بذكاء اصطناعي ، مشيرا إلى أن هناك رادارات داخل السيارات والدراجات النارية التابعة لإدارة المرور المختلفة والتي تقوم برصد تجاوز السرعات بخلاف الرادارات الثابتة .

"تحذير من السرعات"

ونبه المصدر على قائدي السيارات الالتزام بالسرعات داخل وخارج المدينة ، حتي لا تقع عليه عقوبة تجاوز السرعة والغرامات المالية عند تجديد الرخصة أو غرامة فورية ١٥٠ جنيه تحصل فى أقرب كمين أو ترحيلها عند التجديد وسيتم دفع ٣٠٠ جنيه وقتها قيمة المخالفة .

كما اوضح المصدر ان هناك بعض الأشخاص من قائدي السيارات يعرفون مكان الرادار فيقوم بتقليل السرعة وبعدها يقوم بتزود السرعة مرة أخرى ، فأن ذلك الأمر يتم رصده من خلال الرادار بحساب الوقت والمسافة بين الراداري بعملية حسابية سريعة ويقدر المركبة المخالفة كانت تسير على سرعة كام ويسجل المخالفة .