عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حالة الطرق بالقاهرة.. تصادم بين 3 سيارات يعرقل المرور بأكتوبر وكثافات متحركة معظم الأنحاء

حالة المرور أعلى
حالة المرور أعلى كوبرى أكتوبر

تشهد معظم شوارع وميادين القاهرة كثافات مرورية مرتفعة بمعظم المحاور، وسط انتشار أمنى مكثف من قبل رجال المرور، مع تكثيف الحملات على عدم تركيب الملصق الإلكتروني.

 

" تصادم بين 3 سيارات يعرقل المرور بكوبري أكتوبر "

فيما تسبب وقوع تصادم بين 3 سيارات ملاكى أعلى كوبرى 6 أكتوبر فى حدوث كثافات مرورية فى الاتجاه القادم من الجيزة ووسط البلد الى مدينة نصر، حيث تم رفع حطام الحادث.

 

"تعزيز الخدمات بمجمعات المدارس"

عززت أجهزة الأمن من تواجدها بمحيط مجمعات المدارس الموجودة على الطرق الحيوية والتي قد تتسبب فى تكدس مروري وقت دخول وخروج الطلاب.

 

"أماكن الكثافات"

أفاد مصدر أمنى بمرور القاهرة أن معظم المحاور الهامة تشهد كثافات متحركة متوسطة من صباح اليوم الأثنين ، مثل كوبرى 6 أكتوبر فإنه يشهد كثافات مرتفعة متحركة فى الاتجاه القادم من مدينة نصر إلى مناطق وسط المدينة والجيزة ، وكذا كثافات فى الاتجاه القادم من التحرير إلى مدينة نصر.

 

وأيضا كوبرى ١٥ مايو يشهد كثافات مرورية طبيعية فى الاتجاه القادم من الجيزة إلي التحرير ومدينة نصر ، وكذا كثافات طبيعية بصلاح سالم فى اتجاه العباسية للمطار وكذا منطقة رمسيس ووسط البلد.

 

"أماكن السيولة"

 

أشار المصدر إلى أن من بين تلك المناطق التى تشهد سيولة مرورية " صلاح سالم فى الاتجاه القادم من المطار للعباسية والاوتوستراد وكوبري قصر النيل وكوبرى حدائق القبة ، وميدان التحرير وميدان طلعت حرب و رمسيس وميدان العتبة وشوارع الأزهر والحسين وبورسعيد وعبد العزيز وميدان الخلفاوي وطريق الكورنيش النيل وشارع شبرا وشارع القصر العيني " .

 

" حملات مكثفة على قائدي الدراجات النارية " 

 

واصلت مديرية أمن القاهرة  بتوجيه حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، يأتي ذلك فى إطار الحفاظ على أرواح المواطنين  و بما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وتهيب وزارة الداخلية قائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة،  كما تهيب الوزارة قائدى السيارات السير فى الحارات المرورية المخصصة لهم ، بما يحقق السيولة المرورية ويحد من وقوع الحوادث على الطرق وذلك تجنباً للمساءلة القانونية وذلك حرصاً على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين.

 

"أعطال الطرق"

أوضح المصدر بأن لا توجد حوادث أو أعطال مؤثرة على حركة السير ، حيث يتم التعامل الفوري معها وسط انتشار مروري مكثف لتسهيل حركة السير وسحب الكثافات.

 

"نصائح مرورية"

 تنصح الإدارة العامة لمرور القاهرة قائدى السيارات الالتزام بالسرعات المقررة داخل المدينة مع اتباع تعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم وترك مسافة كافية بين السيارات.

 وأكد المصدر أن هناك تعزيزات من رجال وأوناش المرور على كافة المحاور الرئيسية لسحب الكثافات والتعامل الفورى مع أى أزمة مرورية، لافتا أنه لا توجد أى حوادث أو أعطال مؤثرة حتى الآن.

 

  "حملات على عدم تركيب الملصق الإلكتروني"

 

 واصلت الجهات المعنية بوزارة الداخلية تطبيق الإجراءات القانونية تجاه قائدي المركبات الذين تخلفوا عن تركيب الملصق الإلكتروني.

ومن المقرر تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التى لم تقم بتركيب الملصق الإلكتروني أو تثبيته أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

 

"نص القانون "

نص قانون المرور الجديد على وضع وتثبيت الملصق الإلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً بما لا يقل عن مبلغ 75 جنيهاً سنويا وبحد أقصى 300، وفقاً التغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.

 

 " عقوبات المخالفين "

 يعاقب قانون المرور الجديد بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين  حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكترونى.

وطبقا لقانون المرور الجديد تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته. 

 

إنقاذ ناد رياضي شهير بالتجمع الخامس من كارثة بعد احتراق محول كهرباء

فرض إتاوات على السكان.. بلطجية ركن السيارات في قبضة مباحث النزهة

" الطرق مراقبة بالرادارات المطورة"

 افاد مصدر امني ان الرادار الذكي الجديد ليس رادار منفصل بل مرتبط بمجموعة رادارات علي طول الطريق متصلة ببعضها بذكاء اصطناعي ، مشيرا إلى أن هناك رادارات داخل السيارات والدراجات النارية التابعة لإدارة المرور المختلفة والتي تقوم برصد تجاوز السرعات بخلاف الرادارات الثابتة .

 

"تحذير من السرعات"

ونبه المصدر على قائدي السيارات الالتزام بالسرعات داخل وخارج المدينة ، حتي لا تقع عليه عقوبة تجاوز السرعة والغرامات المالية عند تجديد الرخصة أو غرامة فورية ١٥٠ جنيه تحصل فى أقرب كمين أو ترحيلها عند التجديد وسيتم دفع ٣٠٠ جنيه وقتها قيمة المخالفة .

كما اوضح المصدر ان هناك بعض الأشخاص من قائدي السيارات يعرفون مكان الرادار فيقوم بتقليل السرعة وبعدها يقوم بتزود السرعة مرة أخرى ، فأن ذلك الأمر يتم رصده من خلال الرادار بحساب الوقت والمسافة بين الراداري بعملية حسابية سريعة ويقدر المركبة المخالفة كانت تسير على سرعة كام ويسجل المخالفة .

1a0743df-272a-4903-9a26-5a09fcf6b562
1a0743df-272a-4903-9a26-5a09fcf6b562
edcda544-d1a2-4313-9bfb-344c244464da
edcda544-d1a2-4313-9bfb-344c244464da
fe50a327-4014-401a-9f5e-b244efdb90a2
fe50a327-4014-401a-9f5e-b244efdb90a2
4316d8b1-4ff4-404b-9da2-6709c3c77c35
4316d8b1-4ff4-404b-9da2-6709c3c77c35
كثافات مرورية الملصق الالكترونى تصادم مرور القاهرة كوبري اكتوبر الدراجات النارية

ترشيحاتنا

قبل انطلاقه.. أرقام وإحصائيات مثيرة من الدوري الممتاز

دعاء تحصين النفس من المرض.. أذكار وآيات من القرآن واظب عليها يوميا

لأول مرة.. تسريبات تكشف قوة شحن خارقة لهواتف شاومي Redmi Note 11

حالة الطرق بالقاهرة.. تصادم بين 3 سيارات يعرقل المرور بأكتوبر وكثافات متحركة معظم الأنحاء

أسعار صرف العملات العربية اليوم الإثنين 25-10-2021

رئيس الوزراء يلتقي مجموعة من أهم الشركات الفرنسية بمقر مجلس أرباب الأعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المكالمات الجنسية كلمة السر.. عقار فايدة كامل و6 جثث على يد سفاح البساتين | نوستالجيا

أخبار الزمالك| 3 قرارات عاجلة من مرتضي منصور.. اشتباكات فى نادي الزمالك.. مصير كارتيرون.. وضربة موجعة للفريق

الحرارة تسجل 10 في هذه المنطقة والأرصاد تحذر : ارتدوا الملابس الثقيلة

مدير مكتب حمدوك: قوة عسكرية اقتادت رئيس وزراء السودان لمكان مجهول

الذهب يصدم الجميع.. ارتفاع أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 25-10-2021

الصحة العالمية تزف نبأ سارا للبشرية بشأن جائحة فيروس كورونا

أول تعليق لـ محمد صلاح بعد تسجيل "هاتريك" في شباك اليونايتد

بركان جديد يرعب "إيطاليا" ويتسبب في وقف رحلات الطيران ..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثلاثية فرعونية خالصة.. كيف زلزل محمد صلاح مسرح الأحلام وأحزن رونالدو؟

الامبراطور والزعيم.. سر خلافات 50 سنة بين أحمد زكي وعادل إمام

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

عام بين العزل والعودة.. كيف استرد مرتضى منصور كرسي رئيس نادي الزمالك؟

فيديو

ضد الرصاص.. إليسا ترد على حقيقة ارتدائها درعا واقيا في العراق

هاتريك محمد صلاح .. فخر العرب يبهر العالم بأرقام قياسية

"أبويا اغتصبني وخلّف مني طفلة".. تفاصيل أبشع جريمة زنا محارم في أطفيح

من عائلة فنية.. روجينا: بنتى هتبقى ممثلة شاطرة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ