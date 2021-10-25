أتمنى أن أصل للعالمية| بنت محافظة المنوفية تبدع في الماكيير السينمائي.. فيديو

فتاة ورثت الفن عن والدها الذي يعمل مدرس للفنون منذ 25 عاماً، حيث أبدعت في رسم اللوحات المختلفة بطرق الأبعاد الثلاثية والثنائية، وتظهر اللوحات من الاتجاه الأيمن بشكل والاتجاه الأيسر بشكل ثاني، والوجه الأوسط بشكل اخر وهو تلك الفن التي تعلمته عن والدها الذي اشتهر به، شيماء بنت محافظة المنوفية التي تبلغ من العمر 22 عاماً.

وفي حوار خاص لها مع "صدي البلد" قالت أنها في بداية الأمر اهتمت بالرسم علي اللوحات الورقية، وابتكار أحدث الرسومات كالدول المتقدمة باستخدام الألوان والأدوات المختلفة، مستشهدة بوالدها.

وأشارت "شيماء" إلي أنها بدأت في الميكب السينمائي منذ سنتان، بداية من الإنترنت وفيديوهات مواقع التواصل الاجتماعي، ثم الاستعانة بالأفلام الأجنبية التي تعرض علي شاشات التلفزيون.

ولفتت "شيماء" إلى أن هذا الفن السينمائي غير معروف في مصر نهائيا، كما أنه غير متطور بالشكل الذي يظهر في السينمات الأجنبية، فكان هذا الدافع الأول لها في أن تبدأ بتعلمه.

واختتمت "شيماء" بأنها أصبحت تعلم فتيات المدينة قواعد وأساسيات الميكب السينمائي، متمنية أن تصبح أكبر ماكيير سينمائي في مصر.