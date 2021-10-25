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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصور رومانسية.. روجينا وأشرف ذكي يخطفان الأنظار عبر انستجرام

روجينا و اشرف ذكي
روجينا و اشرف ذكي

نشرت الفنانة روجينا، عدة صور لها من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهرت روجينا في الصور بإطلالة  ساحرة برفقة زوجها حيث ارتدت فستان مجسم باللون الاوف وايت  مما اثار اعجاب متابعيها.

 

يذكر ان أقيم  حفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي قدمته جاسمين طه وسط حضور عدد كبير من النجوم.

وحصل الفيلم المصري "القاهرة برلين" على جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير، وحصل الفيلم الروسي "كاتيا" على جائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم قصير.


وذهبت جائزة نجمة الجونة البرونزية لأفضل فيلم قصير للفيلم السويسري "على أرض صلبة"، أما جائزة نجمة الجونة الفضية لأفضل فيلم قصير للفيلم الإيطالي "الابن المقدس"، وحصلت على التنويه الخاص بلجنة التحكيم الممثلة السعودية عائشة الرفاعي عن فيلم "نور شمس".

روجينا اشرف ذكي انستجرام الفن سينما مهرجان مصر

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