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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ولي عهد الكويت: ندعم السعودية ونلتزم بتوصيات مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

ولي عهد الكويت: نلتزم
ولي عهد الكويت: نلتزم بتوصيات مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

أكد ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، دعم بلاده لجهود المملكة العربية السعودية بشأن المناخ.

 

وقال ولي عهد الكويت خلال كلمته بافتتاح قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر إن "مشاركة الكويت في القمة نابع من إيمانها بأهمية الاستدامة البشرية والبيئية".

 

وأضاف أن "المبادرة تأتي في ظروف استثنائية وفي ظل الأزمات التي تتعرض لها البيئة".

 

وأوضح ولي عهد الكويت أن إطلاق المملكة لهذه المبادرة نابع من دورها المحوري في المنطقة والعالم.

 

وتابع "دولة الكويت ملتزمة بتحقيق توصيات مبادرة الشرق الأوسط الأخضر كاملة في إطار قدراتها المالية والمناخية".

 

كما أكد دعم دولة الكويت وتضامنها مع المبادرة السعودية، مشيرا إلى أن بلاده لديها خطة للحد من الانبعاثات تتسق مع المواثيق الدولية لاتفاقيات المناخ.

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وقال الشيخ مشعل الأحمد إن مستقبل البشرية يكمن في الحلول الخضراء والإدارة الحكيمة للأصول المستدامة، موضحا أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تعكس إرادة مكافحة التغير المناخي.

 

ودعا ولي عهد الكويت خلال كلمته، كل دول العالم للاستجابة الفعالة لتحقيق الاستدامة البيئية.

 

يشار إلى أن قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، واحدة من المبادرات التي تتبناها المملكة العربية السعودية، وتجمع فيها قادة دوليين وإقليميين بارزين للتوصل إلى توافق حول الإجراءات الكفيلة بتلبية الالتزامات البيئية المشتركة.

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