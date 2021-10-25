عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرحلات الجوية لعطلة نوفمبر محجوزة بنسبة 75%

مسئولة روسية: إقبال كبير من السياح على الفنادق الفاخرة بمنتجعات مصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت مسؤولة كبيرة في قطاع السياحة الروسي، إن الروس حجزوا معظم الغرف في الفنادق الفاخرة في المنتجعات المصرية المطلة على البحر الأحمر لقضاء عطلة في مطلع نوفمبر 2021.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن المديرة التنفيذية لاتحاد منظمي الرحلات السياحية الروسية مايا لوميدزه، قولها إن الطلب على الرحلات السياحية من روسيا إلى مصر بلغ مستوى قياسيا لقضاء عطلة نوفمبر، إذ حفز فرض عطلة مدفوعة الأجر الطلب من موسكو وضواحيها على السياحة إلى مصر".

مساعد وزير الخارجية: مصر ترحب بالطفرة الكبيرة في العلاقات مع روسيا

وأضافت أن الرحلات الجوية إلى مصر لقضاء عطلة نوفمبر 2021 محجوزة بنسبة 75%، مشددة على أن الفنادق المصرية تشهد حجوزات شبه كاملة على الرغم من عودة الفنادق للعمل بطاقتها الكاملة.

وذكرت أنه من المخطط إطلاق رحلات غير منتظمة "شارتر" اعتبارا من 9 نوفمبر المقبل.

وأعلنت الحكومة الروسية الأسبوع الماضي عن فرض عطلة رسمية في البلاد مدفوعة الأجر لمدة أسبوع ابتداء من 30 أكتوبر الجاري (30 أكتوبر - 7 نوفمبر 2021) لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتم إعطاء الأقاليم الروسية التي تشهد تزايدا في الإصابات، الحق بفرض عطلة بناء على الوضع الوبائي لديها، وفي ظل ذلك فرضت العاصمة الروسية ومقاطعة موسكو عطلة ابتداء من 28 أكتوبر الجاري وحتى 7 نوفمبر المقبل.

مصر فنادق روسيا البحر الأحمر انتشار فيروس كورونا فيروس كورونا موسكو السياحة

موضوعات متعلقة

رحلات جديدة إلى مصر.. روسيا تعلن استئناف الطيران مع 4 دول

سياحة النواب ترحب باستئناف الطيران بين روسيا والغردقة وشرم الشيخ

ترشيحاتنا

قرار جديد بشأن قضية عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك .. تفاصيل

أول تعليق من الإمارات على الأحداث في السودان

التعاون بين دول العالم| ما هي أهداف أسبوع القاهرة للمياه في دورته الرابعة؟

الكوارث مستمرة.. إعصار ميديكان في البحر المتوسط يضرب إيطاليا بعنف.. فيديو

بعد رفع الطاقة الاستيعابية.. المصلون والمعتمرون يتوافدون على بيت الله الحرام

لحظة تحطم طائرة هليكوبتر في ليبيا .. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدوري المصري.. فرمان في الإسماعيلي قبل موقعة الأهلي

بعد الحكم بإعدامه.. اعترافات خطيرة لـ الإرهابي بهاء كشك

الذهب يصدم الجميع.. ارتفاع أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 25-10-2021

تباطؤ دوران الأرض ..هل يظل اليوم 24 ساعة بعد إضافة العلماء «ثانية كبيسة»

بالقانون.. صاحب العمل ملزم بمد الإجازة المرضية للموظف حتى يتعافى

ماذا قال القاضي قبل الحكم بالإعدام على الذراع اليمنى لـ هشام عشماوي

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير بشأن عودة مرتضى منصور لـ الزمالك

حقيقة الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني بعد ظهورهما في فرح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثلاثية فرعونية خالصة.. كيف زلزل محمد صلاح مسرح الأحلام وأحزن رونالدو؟

الامبراطور والزعيم.. سر خلافات 50 سنة بين أحمد زكي وعادل إمام

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

عام بين العزل والعودة.. كيف استرد مرتضى منصور كرسي رئيس نادي الزمالك؟

فيديو

أناقة واحتشام.. لماذا خطفت صور نجمات مهرجان موسكو الأنظار "فيديو جراف"

فيديوجراف| هرب يوم خطوبته.. نضال الأحمدية تكشف المستور عن أحمد عز

فيديوجراف| وجع قلب.. قصة شاب دخل في غيبوبة 9 أيام

ضد الرصاص.. إليسا ترد على حقيقة ارتدائها درعا واقيا في العراق

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ