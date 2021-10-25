مسئولة روسية: إقبال كبير من السياح على الفنادق الفاخرة بمنتجعات مصر

الرحلات الجوية لعطلة نوفمبر محجوزة بنسبة 75%

قالت مسؤولة كبيرة في قطاع السياحة الروسي، إن الروس حجزوا معظم الغرف في الفنادق الفاخرة في المنتجعات المصرية المطلة على البحر الأحمر لقضاء عطلة في مطلع نوفمبر 2021.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن المديرة التنفيذية لاتحاد منظمي الرحلات السياحية الروسية مايا لوميدزه، قولها إن الطلب على الرحلات السياحية من روسيا إلى مصر بلغ مستوى قياسيا لقضاء عطلة نوفمبر، إذ حفز فرض عطلة مدفوعة الأجر الطلب من موسكو وضواحيها على السياحة إلى مصر".

وأضافت أن الرحلات الجوية إلى مصر لقضاء عطلة نوفمبر 2021 محجوزة بنسبة 75%، مشددة على أن الفنادق المصرية تشهد حجوزات شبه كاملة على الرغم من عودة الفنادق للعمل بطاقتها الكاملة.

وذكرت أنه من المخطط إطلاق رحلات غير منتظمة "شارتر" اعتبارا من 9 نوفمبر المقبل.

وأعلنت الحكومة الروسية الأسبوع الماضي عن فرض عطلة رسمية في البلاد مدفوعة الأجر لمدة أسبوع ابتداء من 30 أكتوبر الجاري (30 أكتوبر - 7 نوفمبر 2021) لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتم إعطاء الأقاليم الروسية التي تشهد تزايدا في الإصابات، الحق بفرض عطلة بناء على الوضع الوبائي لديها، وفي ظل ذلك فرضت العاصمة الروسية ومقاطعة موسكو عطلة ابتداء من 28 أكتوبر الجاري وحتى 7 نوفمبر المقبل.