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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تكريم تامر حسنى في حفل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمناسبة اليوبيل الفضي

تامر حسنى
تامر حسنى

يحيى المطرب تامر حسنى حفلا غنائيا، على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك منتصف شهر نوفمبر المقبل، زتقوم الجامعة بتنظيم الحفل الغنائى فى إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الفضى، تحت شعار "25 عاما من الريادة والنجاح".

ويتضمن برنامج الحفل تكريم تامر حسنى ومنحه "درع الجامعة" وذلك تقديرا لما قدمه تامر حسنى من نجاحات وحصل على جائزة أشمل فنان في العالم من إدارة البيج ابل اوورد من الولايات المتحده الأمريكية، كما تسلم درع أسطورة القرن ومن المقرر أن يقدم تامر حسنى مجموعة من أشهر أغانيه الرومانسية والعاطفية.

تامر حسنى 

وكان النجم تامر حسني، وجه رسالة إلى المونتير عمرو عاكف أشاد فيها بموهبة في الجرافيك والمونتاج، كما بارك له على افتتاح مقر جديد لشركته.

ونشر نجم الجيل، عبر خاصية الأستورى بحسابه  الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، صورة تجمعه مع عمرو عاكف، وعلق عليها، قائلا:"يا عمرو يا حبيبي انت إنسان محترم و فنان كبير وتستحق كل التقدير والاحترام عشان مجتهد".

وأضاف:"عرفت في وقت قلیل توصل في مجالك للمستوى العالمي و انا جنبك من زمان لإني شوفت فيك کدا من زمان ولسه عندك اكتر يابطل و مبروك مليون مبروك على الصرح الكبير شركتك الجديدة، يارب كل النجاح ليك ولكل افراد شركتك".

ويأتي ذلك بعدما أعلن عاكف،  عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي عن تعاونه في عمل جديد مع نجم الجيل تامر حسني بعد نجاح فيلم "مش أنا"، قائلا:"تامر حسني اخويا الكبير وحبيبي اول واحد بيباركلي على أى نجاح واول واحد كان جمبي في ازمتي الاخيرة .. بيديني طاقة ايجابية غريبة بقعد اتكلم معاه بتعلم كل حاجة .. مهما قولت صعب اوصف جدعنتك  وحقيقي اد اية انت ملهم لاي حد يعرفك وقريب منك، كليب جديد ونجاح جديد ان شاء الله".

عالمي.. تامر حسني يشيد بـ عمرو عاكف ويتعاون معه في كليب جديد

تامر حسني ينشر فيديو مؤثر و يعلق: مكسبش المسابقة و حاز احترام العالم

تامر حسنى وعمرو عاكف 

ومن جانبه وجه النجم تامر حسني، رسالة الي عمرو عاكف أشاد فيها بموهبة في الجرافيك و كذلك بارك له على افتتاح مقر جديد لشركته.

يشار إلى أن أخر عمل جمع بين المونتير عمرو عاكف وتامر حسني، فيلم"مش أنا" والذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية بدور العرض السينمائية وحقق نجاحا كبيرا على مستوى الوطن العربي، ويشارك في بطولته بجانب تامر حسني كلا من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

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