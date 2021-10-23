تامر حسني ينشر فيديو مؤثر و يعلق: مكسبش المسابقة و حاز احترام العالم

نشر الفنان تامر حسني فيديو مؤثر لمتسابق جري فضل مساعدة منافسة المريض بدلا من الفوز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و علق تامر حسني علي الفيديو قائلا : بعيداً عن محاولات المتسابق المستميتة للوصول رغم اصابته بشدة الإرهاق اللي خلاه مش عارف يتحكم في اعصابه ، بس شوفوا الرحمة اللي خلت منافس جانبه كان خلاص هيكسب بعد ٢٠ خطوه بس. بصوا ازاي ضحى بالمكسب رغم انه كان ممكن يجري و يكسب و يرجعله يساعده بس الرحمة اللي في قلبه خليته ميشوفش جانبه غير انسان بيموت فقرر يضحي بالمسابقة و فلوس المكسب و بتعبه !!!! هو فعلاً مكسبش المسابقة بس كسب احترام العالم كله بإنسانيته و الرحمة اللي في قلبه و كمان التاريخ الرياضي عمره ما هينساه لأنه قدم درس تضحيه مش اي قلب يقدر يقدمه يارب كلنا نبقى في رحمة الراجل دا على بعض.







وتألق الفنان تامر حسني في حفله الذي أقيم مساء الخميس، في مركز المنارة بحضور الآلاف من جمهوره ومحبيه الذين حرصوا على الحضور مبكرا والاصطفاف في انتظار نجمهم المفضل.



تفاصيل حفل تامر حسني



قبل صعود تامر حسني على المسرح ليقدم مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، عرض منظمو الحفل مجموعة من الفيديو كليب لأغانيه منها عيونه دار وعينيا بتحبك وصحيت على صوتها وارجعلي، وغيرها من أعماله الناجحة.

ثم عرض فيديو يلخص مسيرة تامر حسني الغنائية وإشادة العديد من المشاهير به داخل مصر وخارجها، من بينهم الملحن حلمي بكر وهاني مهنا، وحصوله على العديد من الجوائز، منها دخوله موسوعة جينيس واستقبال الجمهور له في العديد من البلدان العربية والأجنبية.

صعد تامر حسني على المسرح وسط صيحات الجمهور الذي اصطف بأعداد كبيرة في المنارة أرينا، وسط فرقته الموسيقية والاستعراضية ليقدم أغانيه الناجحة.

وحرص تامر حسني على التقرب من الجمهور على المسرح وتحيتهم بيده، والحرص على إشعال الأجواء بعروض الفاير وغيرها من رسوم وفيديوهات الجرافيك الاحترافية.



مقطع محذوف من أغنية "كل مرة"

وقدم الفنان تامر حسني مقطعا محذوفا من أغنيته الشهيرة “كل مرة” للجمهور في حفله وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي فوجيء بكلمات الأغنية التي يسمعونها للمرة الأولى.

وقدم تامر حسني أغنيته الشهيرة "بعيش" برفقة عدد من منظمي حفله، إلى جانب عدد كبير من أغانيه.

يذكر أن الفنان تامر حسني نشر فيديوهات من كواليس استعداده لحفل اليوم، على خشبة المسرح المكشوف بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر تامر حسني في الفيديوهات وهو يغني على خشبة المسرح عدد من أغانيه المختلفة، وعلق تامر حسني كاتبًا: “من تحضيرات حفل اليوم بالمنارة، الجميل بقى لما تلاقي المنظمين كلهم مطربين ومطربين حلوين”.



وأكمل تامر حسني: “لكل حبايب قلبي اللي جايين الحفلة النهارده بالليل ان شاء الله، تعالوا معاكم چواكت الجو برد هناك”.

وأضاف تامر حسني في الفيديو: “احنا بايتين هنا من دلوقتي، اشوفكم بليل ان شاء الله في حفلة المنارة، مع المنظمين الجامدين دول”.