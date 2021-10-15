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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسني يكشف عن سعادته بنجاح حفله في المنارة وتحقيق مبيعات غير مسبوقة.. صور

حفل تامر حسني في
حفل تامر حسني في المنارة

شهد حفل النجم تامر حسني الذي أقيم مساء أمس الخميس بمركز المنارة حضورا كبيرا وغير مسبق بالإضافة إلى تحقيقه لأعلى نسبة مبيعات تحت شعار "كامل العدد".

 

وظهر تامر في أفضل حالاته حيث قام بتقديم عدد كبير من أغانيه المميزة والحديثة  التي تألق بها طوال مشواره الفني والتي تخللها استعراضات عالمية بمشاركة Dancers من مختلف الجنسيات. 

وقبيل ختام الحفل قام باستدعاء منظمي الحفل الثلاثي إسلام عرفه ومحي الأشموني وعمر الأشموني لمشاركته الغناء علي خشبة المسرح وذلك تعبيرا عن سعادته بنجاح الحفل الذي تم تجهيزه بكافة مواصفات اللايف العالمية من مسرح لتامر فوزي خطف أنظار الحضور ومرورا بتراسات وليدات الاضاءة لوليد الحريري و fire showأحمد عصام. 

ويعد الحفل هو التعاون الثالث بين تامر حسني والثلاثي إسلام ومحي وعمر عقب نجاح أولى حفلاتهم التي أقيمت في كايرو فيستيفال سيتي والتي كانت بمثابة الانطلاقة الحقيقة لهم في عالم صناعة حفلات ال "  live" خاصة مع ثقة تامر في قدرتهم علي الإبداع بأفكار وخطط جديدة في مجال التنظيم.

 

تفاصيل حفل تامر حسني

قبل صعود تامر حسني على المسرح ليقدم مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، عرض منظمو الحفل مجموعة من الفيديو كليب لأغانيه منها عيونه دار وعينيا بتحبك وصحيت على صوتها وارجعلي، وغيرها من أعماله الناجحة. 

ثم عرض فيديو يلخص مسيرة تامر حسني الغنائية وإشادة العديد من المشاهير به داخل مصر وخارجها، من بينهم الملحن حلمي بكر وهاني مهنا، وحصوله على العديد من الجوائز، منها دخوله موسوعة جينيس واستقبال الجمهور له في العديد من البلدان العربية والأجنبية. 

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