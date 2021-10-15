صور جديدة من حفل تامر حسني في مركز المنارة وسط تفاعل من آلاف الجماهير

ننشر عددا من الصور الجديدة التي التقطت للفنان تامر حسني في حفله الأسطوري الذي أقيم مساء الخميس في مركز المنارة بالتجمع الخامس ويعد أقوى الحفلات التي شهدتها القاهرة خلال الفترة الماضية.

تفاصيل حفل تامر حسني

قبل صعود تامر حسني على المسرح ليقدم مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، عرض منظمو الحفل مجموعة من الفيديو كليب لأغانيه منها عيونه دار وعينيا بتحبك وصحيت على صوتها وارجعلي، وغيرها من أعماله الناجحة.

ثم عرض فيديو يلخص مسيرة تامر حسني الغنائية وإشادة العديد من المشاهير به داخل مصر وخارجها، من بينهم الملحن حلمي بكر وهاني مهنا، وحصوله على العديد من الجوائز، منها دخوله موسوعة جينيس واستقبال الجمهور له في العديد من البلدان العربية والأجنبية.

تامر حسني

صعد تامر حسني على المسرح وسط صيحات الجمهور الذي اصطف بأعداد كبيرة في المنارة أرينا، وسط فرقته الموسيقية والاستعراضية ليقدم أغانيه الناجحة.

وحرص تامر حسني على التقرب من الجمهور على المسرح وتحيتهم بيده، والحرص على إشعال الأجواء بعروض الفاير وغيرها من رسوم وفيديوهات الجرافيك الاحترافية.

غني تامر حسني في حفل بالمنارة لأول مرة مقطع محذوف من أغنية "كل مرة" التي حققت نجاحا كبيرا بالتزامن مع طرحها ضمن أغاني فيلم سيد العاطفي.

وقدم تامر حسني أغنيته الشهيرة "بعيش" برفقة عدد من منظمي حفله، إلى جانب عدد كبير من أغانيه.