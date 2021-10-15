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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحضور الآلاف من جمهوره.. تفاصيل حفل تامر حسني في المنارة

تامر حسني في المنارة
تامر حسني في المنارة

تألق الفنان تامر حسني في حفله الذي أقيم مساء الخميس، في مركز المنارة بحضور الآلاف من جمهوره ومحبيه الذين حرصوا على الحضور مبكرا والاصطفاف في انتظار نجمهم المفضل.

حفل تامر حسني 

تفاصيل حفل تامر حسني

قبل صعود تامر حسني على المسرح ليقدم مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، عرض منظمو الحفل مجموعة من الفيديو كليب لأغانيه منها عيونه دار وعينيا بتحبك وصحيت على صوتها وارجعلي، وغيرها من أعماله الناجحة. 

ثم عرض فيديو يلخص مسيرة تامر حسني الغنائية وإشادة العديد من المشاهير به داخل مصر وخارجها، من بينهم الملحن حلمي بكر وهاني مهنا، وحصوله على العديد من الجوائز، منها دخوله موسوعة جينيس واستقبال الجمهور له في العديد من البلدان العربية والأجنبية. 

صعد تامر حسني على المسرح وسط صيحات الجمهور الذي اصطف بأعداد كبيرة في المنارة أرينا، وسط فرقته الموسيقية والاستعراضية ليقدم أغانيه الناجحة. 

وحرص تامر حسني على التقرب من الجمهور على المسرح وتحيتهم بيده، والحرص على إشعال الأجواء بعروض الفاير وغيرها من رسوم وفيديوهات الجرافيك الاحترافية. 

غني تامر حسني في حفل بالمنارة لأول مرة مقطع محذوف من أغنية "كل مرة" التي حققت نجاحا كبيرا بالتزامن مع طرحها ضمن أغاني فيلم سيد العاطفي. 

 وقدم تامر حسني أغنيته الشهيرة "بعيش" برفقة عدد من منظمي حفله، إلى جانب عدد كبير من أغانيه. 

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أقوى حفلة في مصر.. تامر حسني يتألق في "المنارة"

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تامر حسني يغنى "بعيش" برفقة منظمي حفله في مركز المنارة

تحضيرات حفل تامر حسني

يذكر أن  الفنان تامر حسني نشر فيديوهات من كواليس استعداده لحفل اليوم، على خشبة المسرح المكشوف بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

تامر حسني وسط الجمهور

وظهر تامر حسني في الفيديوهات وهو يغني علي خشبة المسرح عدد من أغانيه المختلفة، وعلق تامر حسني كاتبًا: “من تحضيرات حفل اليوم بالمنارة، الجميل بقى لما تلاقي المنظمين كلهم مطربين ومطربين حلوين”.

وأكمل تامر حسني: “لكل حبايب قلبي اللي جايين الحفلة النهارده بالليل ان شاء الله، تعالوا معاكم چواكت الجو برد هناك”.

وأضاف تامر حسني في الفيديو: “احنا بايتين هنا من دلوقتي، اشوفكم بليل ان شاء الله في حفلة المنارة، مع المنظمين الجامدين دول”.

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