أقوى حفلة في مصر.. تامر حسني يتألق في "المنارة"

تألق الفنان تامر حسني في حفله الذي أقيم في مسرح المنارة أرينا مساء الخميس، بحضور حشود كبيرة من جمهوره الذي انتظر صعوده على المسرح ليتألق بمجموعة من أغانيه الشهيرة.

حضر حفل تامر حسني آلاف من الجماهير، وتعتبر هذه الحفلة من أقوى العروض الفنية التي قدمت خلال الفترة الماضية، وكانت مليئة بالفقرات الفنية والرقصات والعروض.

وحرص تامر حسني على عرض عدد من أغانيه التي صورها على طريقة الفيديو كليب طوال السنوات الماضية لجمهور الحفل قبل صعوده على المسرح، تعبيرا منه عن حبه لهذه الأعمال التي تفاعل معها الجمهور بصورة كبيرة.

وقدم تامر حسني أغنيته الشهيرة "بعيش" برفقة عدد من منظمين حفله، إلى جانب عدد كبير من أغانيه.

يذكر أن الفنان تامر حسني نشر فيديوهات من كواليس استعداده لحفل اليوم، على خشبة المسرح المكشوف بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر تامر حسني في الفيديوهات وهو يغني علي خشبة المسرح عدد من أغانيه المختلفة، وعلق تامر حسني كاتبًا: “من تحضيرات حفل اليوم بالمنارة، الجميل بقى لما تلاقي المنظمين كلهم مطربين ومطربين حلوين”.

وأكمل تامر حسني: “لكل حبايب قلبي اللي جايين الحفلة النهارده بالليل ان شاء الله، تعالوا معاكم چواكت الجو برد هناك”.

وأضاف تامر حسني في الفيديو: “احنا بايتين هنا من دلوقتي، اشوفكم بليل ان شاء الله في حفلة المنارة، مع المنظمين الجامدين دول”.