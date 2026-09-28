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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسواق اليوم الواحد في الغربية.. تخفيضات تصل لـ 35% لتوفير احتياجات الأسرة

اسواق اليوم الواحد بالغربية
اسواق اليوم الواحد بالغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، انتظام أسواق اليوم الواحد بمراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا استمرارها على مدار أيام الأسبوع، لتوفير احتياجات الأسرة المصرية من السلع والمنتجات بأسعار مخفضة.
وتضم الأسواق مختلف السلع التي تحتاجها الأسرة، من السلع الغذائية والأساسية إلى الخضراوات والفاكهة وغيرها، بتخفيضات تصل إلى 35%، بما يتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة، ويخفف الأعباء عن كاهلهم.

توجيهات محافظ الغربية 

من ناحية أخرى وجه، محافظ الغربية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على المخابز، ومتابعة انتظام العمل والتأكد من إنتاج الخبز المدعم وفقًا للأوزان والمواصفات القانونية المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات يتم رصدها.

تكثيف حملات تموينية 

وأسفرت الحملات التي استهدفت مخابز قرية محلة مرحوم بمركز طنطا عن تحرير 16 محضرًا، شملت 7 محاضر تموينية تنوعت بين نقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود سجل، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، إلى جانب 9 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء، فيما أسفرت الحملات التموينية بإدارة مركز طنطا عن تحرير 10 محاضر، ليصل إجمالي المحاضر المحررة إلى 26 محضرًا.

ردع مخالفين 

وتواصل الأجهزة المعنية حملاتها التفتيشية على المخابز للتأكد من انتظام العمل، ومطابقة رغيف الخبز للأوزان والمواصفات القانونية، وعدم التلاعب بالحصص أو الدقيق المدعم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات يتم رصدها.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات احتياجات الأسرة المصرية

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