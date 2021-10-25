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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علشان تحتفظ باللي بتحبه .. رضوى الشربيني توجه رسالة لمتابعيها| شاهد

صدى البلد

وجهت الإعلامية رضوى الشربيني رسالة لـ متابعيها، من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”. 

 

 

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بـ بدلة أنيقة.. رضوى الشربيني تتألق في أحدث ظهور لها

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بـ إطلالة جديدة.. رضوى الشربيني تتالق في أحدث ظهور| شاهد

 وكتبت: “ حارب علشان تحتفظ باللى أنت بتحبه أحسن ميت مره انك تحارب انك تتأقلم مع وضع انت مابتحبوش ”  .
 

يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر عبر قناة CBC سفرة.

هي وبس .. برنامج نسائي عربي تقدم من خلاله محتوى مخصص للسيدات وكيفية العناية بمظهرهن، وأن يبدين قويات رغم العديد من الظروف الصعبة التي يمررن بها.

كما تقدم رضوى الشربيني ، خلال البرنامج العديد من الفقرات التي تحتوي على طرق اقتصادية لصنع مستحضرات التجميل الطبيعية وتستضيف خلال فقرات برنامجها العديد من المتخصصين والأطباء الذين يقدمون النصائح للأمهات للعناية بصحة أبنائهن، وكيفية التعامل الصحيح مع المشكلات التي يعانون منها.

رضوي الشربيني برنامج نسائى محتوى مخصص تويتر

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