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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: حديث الرئيس عن حروب الجيلين الرابع والخامس توضيح لمعرفة الأخطار

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، أن تحذير الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في حفل تخريج عدد من الدفعات الجديده من الكليات العسكريه عن حروب الجيلين الرابع والخامس ، وكذلك الحديث عن معركة الوعي خطوات علي الطريق الصحيح ، للتبصير والتوضيح لمعرفه الأخطار الحقيقية التي تواجهنا وستواجهنا في المستقبل وعلي رأسها الحروب المتطوره التي تحاول السيطرة علي الفكر وتعمل علي التخريب والتدمير بأطر مختلفه.

 

واضاف  عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الاثنين أن الرئيس السيسي كشف الحقائق ووضعها أمام ابطال المستقبل ليكونوا علي درايه بالتحديات التي تواجه الوطن في المستقبل ، مشيراً بأن تخريج الدفعات الجديده من القوات المسلحه المصريه والشرطه المصريه بمثابة خطوط إمداد لابطال قادرين علي حماية أمن الوطن في المستقبل ، مسلحين بالإيمان والعزيمه فداء لوطنهم.

 

وتابع عبد العزيز بأن الأخطار صعبه والتحديات كبيرة ولكن الرهان علي وحدة الشعب خلف القيادة السياسية في استكمال مسيرة التنمية وكذلك دعم الخطط الاستراتيجيه في دعم القوات المسلحه بكل ماتحتاجه حتي تظل مصر بفضل جيشها ابد الدهر عزيزه ابيه عصيه علي كل المعتدين.


وكان  الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد في كلمته خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية اليوم الإثنين، أن الحروب الجديدة، ومن بينها حروب الجيلين الرابع والخامس، لا ترتكز فقط على التعامل مع السلاح بل تتضمن أيضا الوعي ، مشددا  ا على ضرورة الانتباه لما يحدث حولنا على كافة المستويات، لافتا إلى أن الخريجين مقبلون على تجربة جديدة عقب التدريبات التي تلقوها خلال فترة دراستهم، وطالبهم بمواصلة التأهيل.

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