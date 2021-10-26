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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مقارنة بالأسعار بين فيات تيبو وإم جي 6 موديل 2022 في مصر.. صور

مقارنة بالأسعار بين
مقارنة بالأسعار بين فيات تيبو وام جي 6 موديل 2022 في مصر

تتنافس كبرى شركات تصنيع السيارات داخل السوق المصري لإثبات جدارتها في حصد أكبر حصة سوقية قدر الإمكان، من خلال إصدارات متنوعة وقوية، ولعل من أبرز المتنافسين في السوق حالياً فيات تيبو وإم جي 6 بفئة السيدان موديل 2022

 

أداء المحرك

تتمتع السيارة فيات تيبو موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 152 حصان، و 127 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم خلال 11 ثانية، مع معدل استهلاك للوقود يقدر بـ 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

تستمد ام جي 6 موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 169 حصان، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 250 نيوتن/متر، بينما تتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات.

ام جي 6

المقصورة الداخلية 

دعمت سيارة فيات تيبو موديل 2022 بمثبت سرعة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مصابيح ضباب خلفية، مكيف هواء يدوي، مرايات جانبية كهربائية، زجاج خلفي كهربائي، شاشة تعمل باللمس 5 بوصة، بلوتوث، مخرج AUX، ومرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم.

فيات تيبو

جاءت سيارة إم جي 6 موديل 2022 بعجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة عرض الوسائط والمعلومات بنسبة 8 بوصة تدعم التطبيقات الحديثة، و نظام صوتي وترفيهي من 6 مكبرات صوتية، وفتحة سقف للفئة عالية التجهيز، وفرامل يد كهربائية.

ام جي 6

التجهيزات الخارجية  

تتمتع السيارة فيات تيبو موديل 2022 بمصابيح انسيابية، و شبكات مختلفة تتوسطها كلمة FIAT بشكل جديد، بينما ترتكز على جنوط تتراوح قياساتها بين 16 و 17 بوصة مع اختلاف الفئات المقدمة، مع موجات بارزة للهيكل الخارجي، مع مستشعرات ركن، وكاميرا خلفية لسهولة عملية الاصطفاف.

فيات تيبو

جهزت سيارة إم جي 6 موديل 2022 بحساسات ركن لسهولة الاصطفاف، وكاميرا خلفية، مع مثبت سرعة، وزر إيقاف وتفعيل المحرك، بينما ترتكز على جنوط رياضية تتراوح قياساتها بين 17 إلى 18 بوصة.

ام جي 6

عوامل الأمان

دعمت السيارة فيات تيبو بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمان، ومنها وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، برنامج التوازن الالكتروني ESP، وتوزيع الكتروني لقوة الفرامل EBD، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

فيات تيبو

تضم السيارة ام جي 6 موديل 2022 باقة متنوعة من مواصفات الامن و السلامة و منها، وسائد الحماية الهوائية AIRBAGS، ومكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، وبرنامج متابعة ضغط الإطارات، بالإضافة إلى نظام الثبات عند المنحدرات.

ام جي 6

أسعار فيات تيبو 2022:

الفئة الأولى  ENTRY GRADE بسعر 279 ألف جنيه.

الفئة الثانية  ENTRY GRADE بسعر 299 ألف جنيه.

الفئة الثالثة  MIDE GRADE بسعر 319 ألف جنيه.

الفئة الرابعة HIGHLINE بسعر  349 ألف جنيه.

 

أسعار إم جي 6 2022:

الفئة الأولى COMFORT بسعر 320 ألف جنيه.

الفئة الثانية LUX / BLACK INTERIOR بسعر335 ألف جنيه.

الفئة الثالثة LUX / RED INTERIOR بسعر 340 ألف جنيه.

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