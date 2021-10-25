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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إلغاء الطوارئ.. عابد: السيسي يؤسس لجمهورية جديدة تنعم بالأمن والأمان

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد النائب

أشاد النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء حالة الطواريء في جميع أنحاء البلاد، لافتا إلى أن مصر باتت تنعم بالأمن والأمن فى عهده، وهو حريص دائما على توفير الأمن الذي أفتقدناه لفترات طويلة.

 

وأضاف النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع قواعد الجمهورية الجديدة التى طالما حلم بها المواطن المصري منذ عقود طويله ، وتحققت بفضل جهود الرئيس البطل عبد الفتاح السيسي، الذي يوجد لديه إصرار وعزيمة على بناء دوله خالية من العشوائيات وأن يحيا فيها المواطن حياة كريمة ، وقد رأينا المشروعات القومية التى تهدف إلى تنمية الحاضر والمستقبل .

 

وأكد النائب علاء عابد، أن الانجازات الموجوده الان علي الارض وفي كل مكان تؤكد اننا امام قائد تاريخي واستثنائي لهذه الامه ويقفز بنا الي  المستقبل بسرعه كبيره نحو المستقبل وبناء الوطن .

 

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة.



وقال الرئيس عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، "يسعدنى أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.


هذا القرار الذي كان  الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء .


وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار. 


ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه

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