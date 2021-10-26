بغض النظر عن حجمها..كيف ومتى تستثمر أموالك وتعرف أنك على الطريق الصحيح؟

يظل سؤال "كيف تستثمر أموالك؟" دائما من الأسئلة المطروحة بكثافة، والتي تختلف بحجم المال الذي قد يفكر صاحبه باستثماره وكذلك الغرض من استثماره، مثل تأمين مدخرات لفترة التقاعد، أو الحصول على مبلغ لشراء منزل الأحلام، لكن أولاً وقبل كل شئ دعنا نقيم مبدأ عام للاستثمار، وهو "كلما زاد الوقت الذي يجب أن تنمو فيه أموالك، كلما قل ما يجب عليك استثماره".

يقول تقرير نشرته مجلة "تايم" البريطانية، إنه من الأفضل أن تبدأ الاستثمار في أقرب وقت ممكن - حتى اليوم إن أمكن ذلك. ابدأ بالتأكد من أن ديونك عالية الفائدة تحت السيطرة وأن لديك صندوق طوارئ مناسب.

وأضاف أنه من الناحية التاريخية، تتفوق الاستثمارات بسهولة على التضخم - حتى مع فترات الصعود والهبوط العادية في السوق. عليك فقط معرفة كيفية توزيع المخاطر واختيار الطرق المناسبة لمساعدة أموالك على النمو.

وسألت المجلة عدداً من خبراء الاقتصاد عن أفضل الاستثمارات لزيادة الأموال أو المدخرات، وها هي الإجابات:

لماذا ومتى تستثمر؟

أولاً، دعنا نلقي نظرة أولى على الوقت الذي يجب أن تبدأ فيه الاستثمار. قالت كاثرين بيري المخططة المالية المعتمدة والمستشارة في "فورت بيت كابيتال جروب" لإدارة الاستثمار في ولاية بنسلفانيا الأمريكية إن "أموالك تجني الأموال بمرور الوقت عندما تستثمر. هذه الطريقة التي تجمع بها ثروة".

وأضافت:"قبل الاستثمار، من المهم أن تفهم مدى تحمل المخاطر والجدول الزمني والحساب الذي يجب استخدامه. أكد من وجود صندوق الطوارئ الخاص بك قبل أن تبدأ الاستثمار. بهذه الطريقة ، يمكنك الوصول إلى النقود في حالة ظهور أي مشكلة. يعد حساب التوفير عالي العائد مكانًا جيدًا لادخار أموال الطوارئ".

بمجرد حصولك على بعض الاحتياطيات النقدية والسيطرة على ديونك عالية الفائدة، فلن يكون هناك وقت مثل الوقت الحاضر لبدء الاستثمار.

"يقول المثل القديم أن الوقت قد حان في السوق، وليس توقيت السوق، أي أن الأمر يتعلق بالوقت المناسب للاستثمار وليس فقط مناسباً لاستثمار معين لأن الأساسيات والاستراتيجيات أكثر أهمية من التوقيت في الاستثمار. وتقول بيري: "استثمر في أسرع وقت ممكن".

صناديق الأسهم (صناديق الاستثمار المتداولة أو الصناديق المشتركة)



يوصي الخبراء بصناديق الأسهم منخفضة التكلفة والمتنوعة. هذه صناديق ذات معدلات نفقات منخفضة، أو رسوم، وهي رائعة لجميع المستثمرين. تعتبر صناديق الأسهم استثمارًا أكثر أمانًا من محاولة اختيار الأسهم الفردية لأنها توسع استثماراتك لتشمل مئات الشركات. تعمل هذه العملية بشكل جيد إذا لم يكن لديك الوقت أو الاهتمام باختيار الأسهم الفردية. بالإضافة إلى ذلك، مع مرور الوقت تحقق هذه الإستراتيجية على الأرجح عوائد أعلى.

هناك العديد من صناديق الأسهم للاختيار من بينها، بما في ذلك تلك التي تعتمد على صناعة معينة أو جدول زمني أو قطاع معين من السوق. يمكنك شراء صندوق مؤشر وهو صندوق يتم تداوله في البورصة، والذي يتصرف مثل الأسهم التقليدية مع تقلبات السوق على مدار اليوم، أو الصندوق المشترك الذي يُغلق في نهاية يوم السوق. على الرغم من الاختلافات الصغيرة بينهما، يمكن أن يكون أي منهما اختيارًا جيدًا. ما عليك سوى ملاحظة الرسوم والحد الأدنى للاستثمار. تميل تحويلات الأموال الإلكترونية إلى أن تكون نقطة دخول أسهل للمبتدئين بسبب انخفاض التكاليف والحد الأدنى.

أنواع أخرى من استراتيجيات الاستثمار

كمستثمر، قد تقرر إضافة أنواع أخرى من الاستثمارات إلى محفظتك. قد تكون أنواع الأوراق المالية التي يمكنك إضافتها ذات مخاطر أعلى، ولكن يمكن أن تكمل أموال المؤشر الخاصة بك. مهما كانت الأوراق المالية الأخرى التي تقرر إضافتها، تأكد من مواءمتها مع أهدافك الاستثمارية وإجراء بعض الأبحاث قبل ذلك للتأكد من أنك تعرف ما الذي تستثمر فيه.

الأسهم الصغيرة

رأس المال الصغير هو سهم من شركة ذات رأس مال سوقي أقل من 2 مليار دولار. يمكن أن تكون هذه الأسهم وسيلة للاستثمار في الشركات التي تستعد للنمو طويل الأجل والمكاسب السريعة.



تعد إضافة أسهم الشركات الصغيرة إلى محفظتك من خلال صندوق الأسهم طريقة جيدة لدمج أسهم الشركات الصغيرة في إستراتيجيتك الاستثمارية. صندوق أسهم رأس المال الصغير الشهير هو مؤشر Russell 2000 الذي يتتبع 2000 شركة صغيرة عبر مجموعة متنوعة من الصناعات. بالطبع، ليس هناك ما يضمن بقاء شركة صغيرة، والأداء الأولي ليس ضمانًا لاستمرارها.

الأسهم الزرقاء

الأسهم القيادية "الرقاقة الزرقاء" هي أسهم في شركات كبيرة ومعروفة بأسماء مألوفة. يُعتقد أن هذه الأسهم موثوقة وآمنة وقادرة على تحمل الانكماش الاقتصادي على المدى الطويل.

العقارات و/أو صناديق الاستثمار العقاري

غالبًا ما يتطلب شراء عقار تكاليف أولية مثل الدفعة الأولى ورسوم الإغلاق، بالإضافة إلى أي تجديدات تختار إجراؤها. هناك أيضًا تكاليف مستمرة (وربما غير متوقعة) ، مثل الصيانة والإصلاحات والتعامل مع المستأجرين والوظائف الشاغرة إذا قررت تأجير العقار.

إذا لم تكن ملكية المنازل مناسبة لك ، فلا يزال بإمكانك الاستثمار في العقارات من خلال صناديق الاستثمار العقاري (REITs). تسمح لك صناديق الاستثمار العقاري بشراء أسهم في محفظة عقارية مع عقارات موجودة في جميع أنحاء البلاد. يتم تداولها علنًا ولديها إمكانية لتحقيق أرباح عالية ومكاسب طويلة الأجل.

ويقول لويس سترومير، المخطط المالي المعتمد والشريك والمستشار في "أوكتافيا ويلث أدفيزورس":"إنهم لا يقومون بعمل جيد في العادة مع الوباء، ولكن من المدهش أن يفعلوا ذلك'. جزء من السبب هو أنه يمكنك الوصول إلى العقارات، مثل العقارات التجارية والمجمعات السكنية متعددة العائلات ، والتي قد تكون بعيدة عن متناول المستثمر الفردي".

ما يجب مراعاته قبل الاستثمار ولماذا الاستثمار طويل الأجل هو المفتاح؟

عندما تبدأ رحلة الاستثمار، ضع في اعتبارك أولاً المكان الذي ترغب في الاحتفاظ باستثماراتك فيه. قد يكون ذلك حساب سمسرة خاضع للضريبة على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في الاستثمار في العقارات، فحدد ما إذا كانت العقارات المادية أو صناديق الاستثمار العقاري تتناسب مع أسلوبك الاستثماري.

بعد ذلك، قيم تحملك للمخاطر والمدة التي تريد الاستثمار فيها. ضع في اعتبارك أنه نظرًا للفائدة المركبة، فإن الاستثمار طويل الأجل (أكثر من 10 سنوات) هو الطريقة الأكثر ضمانًا لتنمية أموالك.

من الجيد تمامًا الاستثمار بالكامل في صناديق المؤشرات المتنوعة منخفضة التكلفة. يقول ستومير: "الاستثمارات المتنوعة بشكل مناسب مع سجل طويل من النمو هي المفتاح لبناء الثروة". وبهذه الطريقة، ستكون قادرًا أيضًا على تحمل انخفاضات السوق مع منح أموالك أفضل فرصة للنمو.