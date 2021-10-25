رئيس سياحة النواب: إلغاء مد حالة الطوارئ قرار تاريخي

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إلغاء مد حالة الطوارئ قرار تاريخي ورسالة للعالم بأن مصر دولة ذات ثقل وتنعم بالأمن والأمان وتعيش حالة من الاستقرار السياسى والاقتصادي والاجتماعي .



وقالت رئيس لجنة السياحة بالنواب أن هذا القرار سيكون له مردود إيجابي قوى على مصر في كثير من المجالات وخاصة في انتعاش قطاع السياحة ودفع عجلة الاستثمار .



وأضافت نورا أن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ جاء نتيجة جهود كبيرة ومسيرة كفاح على مدار سنوات قامت بها الدولة المصرية وحققت إنجازات ضخمة على أرض الواقع بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي كان لها أكبر الأثر في صدور هذا القرار العظيم .

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة.





وقال الرئيس عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، "يسعدنى أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.



هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء .



وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار.



ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه