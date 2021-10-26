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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قرارات جمهورية بتعيين 3 عمداء بجامعة كفر الشيخ.. اعرف سيرتهم الذاتية

عمداء جدد
عمداء جدد

أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين 3 عمداء كليات جدد بجامعة كفرالشيخ، هم الدكتور عبد الحليم مصطفى عبد المنعم عكاشة عميدًا لكلية التربية الرياضية، والدكتور طه أحمد إسماعيل عميدًا لكلية الطب البشري، والدكتور فايز فاروق إبراهيم فرج الشامي عميدًا لكلية العلاج الطبيعي.

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وينشر موقع صدى البلد الإخباري، السيرة الذاتية للعمداء الجدد.

الدكتور عبد الحليم مصطفى عبد المنعم عكاشة عميدًا لكلية التربية الرياضية

تخرج الدكتور عبد الحليم مصطفى عبد المنعم عكاشة، في كلية التربية الرياضية جامعة الزقازيق عام 1991م، وحصل على درجة الماجستير من جامعة حلوان في مايو 1999م، ونال درجة الدكتوراه في تخصص الإصابات الرياضية والتأهيل في مارس 2003م.
 

عُين «عكاشة» مدرسًا مساعدًا بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية عام 199م،  ورُقي إلى درجة مدرس في مايو 2003، وتدرج في الترقيات من أستاذ مساعد بكلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ عام في مايو 2008م، إلى أن نال درجة الأستاذية في  نوفمبر 2013م، وشغل منصب عميد كلية التربية الرياضية اعتبارًا من مايو 2018م.

 

أستاذ الجراحة العامة عميدًا لـ طب كفر الشيخ
 

تخرج الدكتور طه إسماعيل، في كلية الطب جامعة طنطا، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف عام 1993م، وحصل على درجة الماجستير في الجراحة العامة عام 1998م، ونال درجة الدكتوراه عام 2007م.

 

عُين الدكتور طه إسماعيل، معيدًا بكلية الطب جامعة طنطا في 9 مارس 2000م، ورُقّي مدرسًا مساعدًا بقسم الجراحة العامة في مارس 2003م، ثم مدرسًا عام 2007م، وحصل على درجة أستاذ مساعد في 2012م، إلى وصل إلى درجة أستاذ في يوليو 2017م، وعين، وكيلًا لكلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، ثم قائمًا بأعمال عميد كلية الطب منذ سبتمبر 2020م وحتى صدور القرار الجمهوري .

 

السيرة الذاتية لعميد كلية العلاج الطبيعي
 

تخرج الدكتور فايز فاروق الشامي، في كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، عام 1995م، وحصل على درجة الماجستير في عام 2002م، ونال درجة الدكتوراه في مايو 2008م، شغل منصب أستاذ مساعد بكلية العلاج الطبيعي جامعة كفر الشيخ، في أكتوبر 2013م.
 

وحصل «الشامي» على درجة الأستاذية عام 2019م، وتولى منصب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب في نوفمبر 2017، إلى أن شغل الشامي منصب عميد العلاج الطبيعي، منذ عام 2019، وحتى صدور القرار الجمهوري المتقدم.

وزير التعليم التعليم العالي وزارة التعليم المنوفية جامعة القاهرة البحث العلمي كفر الشيخ كلية العلاج الطبيعي

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