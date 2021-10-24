جامعة كفر الشيخ تنظم لقاءً تعريفيا للطلاب الجدد بـ«علوم الثروة السمكية».. صور

شهدت كلية علوم الثروة السمكية بجامعة كفر الشيخ، اليوم، حفل استقبال الطلاب الجدد؛ للتعريف بالكلية ونظام الدراسة بها، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم الهواري عميد الكلية، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وعدد من طلاب الفرق المختلفة.

رحب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبد العال بالطلاب الجدد، وهنأ الشعب المصري والقيادة السياسية والقوات المسلحة بالذكرى الـ 48 لنصر أكتوبر، مؤكداً أن ذلك اليوم أكد للعالم أجمع أن لمصر جيشا قويا يحميها.

وتابع عبد العال أنه من أهداف إنشاء كلية علوم الثروة السمكية والمصايد بجامعة كفر الشيخ رفع كفاءة الخريجين؛ بحيث تتلاءم مع متطلبات سوق العمل محليا وإقليميا، وأن يكون الخريج مواكبا لخطط التنمية للمجتمع ولزيادة ثقة المجتمع محليا وإقليميا في خريجي الكلية.

وأوضح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور حسن يونس أن الكلية تم تأسيسها وتجهيزها بأحدث الأجهزة العلمية التي تخدم العملية التعليمية والبحثية والتدريبية، ولفت إلى أنها مزودة بوحدة بحوث الاستزراع السمكي، والمصنع التعليمي لتصنيع الأسماك، إضافة للمصنع التعليمي لتصنيع أعلاف الأسماك، ومعمل ميكروبيولوجيا الأحياء المائية، وكذلك معمل تحليل ومعالجة المياه لخدمة العملية التعليمية والتدريب المستمر للدارسين والباحثين.

ووجه عميد الكلية الشكر لقيادة الجامعة ممثلة في الدكتور عبد الرازق دسوقي، علي الدعم و الاهتمام الكبير بالكلية للارتقاء بها مرحباً بالطلاب الجدد والقدامى.

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