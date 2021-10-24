عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يفتتح إنشاءات جديدة بمركز شباب قونة.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ملعب تدريبي نجيل صناعي سباعي بمركز شباب قونة بقلين «إنشاء جديد» بتكلفة مليون و900 ألف جنيه.

بروفيلات الذكاءات لتلاميذ التعليم الأساسي.. رسالة ماجستير بجامعة كفر الشيخ

إصابة شخصين.. السيطرة على حريق بمنزل في كفر الشيخ

وقال المحافظ إنه، جارٍ إنشاء سور خرساني كبير حوله وتم توفير محمول كهربائيا لإنارته ووفرت ووزارة الشباب والرياضة الدعم المالي لتركيب محمول كهربائي بتكلفة 800 ألف.

 

 وأشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى غرف خلع الملابس بتكلفة إجمالية 2 مليون و750 ألف جنيه،لجميع المنشآت.

 

جاء ذلك بحضور النائبة مها شعبان عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعبدالمنعم الكناني، وكيل مديرية الشباب والرياضة وعدد من الأجهزة الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وأهالي قلين.

FB_IMG_1635073900822
FB_IMG_1635073900822
FB_IMG_1635073903391
FB_IMG_1635073903391
FB_IMG_1635073905468
FB_IMG_1635073905468
FB_IMG_1635073910285
FB_IMG_1635073910285
FB_IMG_1635073917511
FB_IMG_1635073917511
FB_IMG_1635073927462
FB_IMG_1635073927462
FB_IMG_1635073930529
FB_IMG_1635073930529
FB_IMG_1635073938606
FB_IMG_1635073938606
التعليم مجلس النواب محافظ كفر الشيخ الشباب والرياضة محافظة كفر الشيخ الرياضة

ترشيحاتنا

مدبولى: الحكومة ضخت استثمارات كبيرة فى إدارة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحى

تعليم الشرقية: إحالة واقعة اتهام عامل بمدرسة للمديرة بالتعدي عليه لفظيا إلى الشئون القانونية

رئيس الوزراء: نهر النيل بالنسبة لمصر قضية وجودية ترتبط بحياة الشعب

بعد الارتفاع المتواصل.. آخر أسعار الدواجن بالأسواق اليوم «فيديو»

مرتضى منصور يعلن قراره النهائي بشأن كارتيرون وبعض لاعبي الزمالك

القضاء الادارى تكشف حيثيات حكمها بعودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المكالمات الجنسية كلمة السر.. عقار فايدة كامل و6 جثث على يد سفاح البساتين | نوستالجيا

وسام علي صدري.. شاهد| أول رد من مرتضى منصور بعد رجوعه لنادي الزمالك

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور علي عودة والده لنادي الزمالك

بيان هام من مرتضى منصور بعد قرار عودته لنادي الزمالك

بعد ٦٠ يوما.. خبير قانونى يكشف موقف مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

حكاية ريهام .. أبوها اغتصبها وخلف منها طفلة بأطفيح

خاص.. أول قرار من وزارة الرياضة على حكم عودة مرتضى منصور للزمالك

هل يجوز التصدق من فوائد شهادات الاستثمار؟.. الإفتاء تحسم الجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وعوده بالتخلص من طالبان.. قائد الجيش الأفغاني مشردًا على أرصفة أمريكا|شاهد

حرب على آبي أحمد.. أول طلب أمريكي حقيقي بالتدخل العسكري ضد حليفة إثيوبيا

بحلول 2050.. 3 ملايين منزل مهدد بخطر الغرق تحت الفيضانات

بالركل والضرب.. مشاجرة عنيفة بين لاعبي شباب النصر السعودي والرائد خلال مباراة|فيديو

فيديو

جت سليمة.. تفاصيل حادثي "الشيفات" وملك أحمد زاهر "فيديوجراف"

فيديو جراف.. البطانة فين.. فساتين فنانات الجونة تسبّبت في أزمات

فيديوجراف.. قصة مذبحة المرج.. رجل وزوجته ينهيان حياة أطفالهما الثلاثة

المومياء الملعونة..7 أشخاص يفقدون حياتهم بعد العثور على جثة عمرها 5300 عام

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ