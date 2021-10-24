محافظ كفر الشيخ يفتتح إنشاءات جديدة بمركز شباب قونة.. صور

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ملعب تدريبي نجيل صناعي سباعي بمركز شباب قونة بقلين «إنشاء جديد» بتكلفة مليون و900 ألف جنيه.

وقال المحافظ إنه، جارٍ إنشاء سور خرساني كبير حوله وتم توفير محمول كهربائيا لإنارته ووفرت ووزارة الشباب والرياضة الدعم المالي لتركيب محمول كهربائي بتكلفة 800 ألف.

وأشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى غرف خلع الملابس بتكلفة إجمالية 2 مليون و750 ألف جنيه،لجميع المنشآت.

جاء ذلك بحضور النائبة مها شعبان عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعبدالمنعم الكناني، وكيل مديرية الشباب والرياضة وعدد من الأجهزة الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وأهالي قلين.

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