مدرب فيوتشر: انطلاقة الدوري جيدة.. و15 غرزة لـ سعد سمير

قال أحمد سعيد أوكا، مدرب فريق فيوتشر، بالانطلاقة المميزة التي حققها فريقه في أول مشاركة له بالدوري الممتاز.



وأضاف أحمد سعيد أوكا، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،:" انطلاقة فيوتشر في الدوري جيدة والفوز يمنحنا ثقة كبيرة، ونأمل في تحقيق مركز متقدم بالمسابقة".



وتابع:" نجحنا في تأهيل كريم نيدفيد للمشاركة في المباريات من جديد، بعد غياب عامين بسبب الإصابة، واللاعب قدم مستوى إيجابيا أمام فاركو".



وأكمل:" سعد سمير تعرض لإصابة في وجهه استدعت نقله إلى المستشفى، وقد أجريت له 15 غرزة، وسيحصل على راحة لعدة أيام".

ترتيب الدوري

انتهت مباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش بفوز الأول بثلاثية نظيفة في افتتاح مباريات الجولة الأولى للدوري المصري على استاد بتروسبورت.

سيطر التعادل الإيجابي 4-4 على أحداث مباراة نادي سموحة والاتحاد السكندري في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

حقق فريق فيوتشر فوزا صعباً علي فاركو بهدف وحيد ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام فى الجولة الأولى، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم صدي البلد ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات اليوم :

1- البنك الأهلي 3 نقاط .

2- فيوتشر 3 نقاط .

3- الإتحاد نقطة وحيدة .

4- سموحة نقطة وحيدة .

17- فاركو دون نقاط .

18- طلائع الجيش دون نقاط .