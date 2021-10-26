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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل وإصابة 38 شخصا خلال هجوم مسلح على مسجد في نيجيريا

نيجيريا
نيجيريا

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بمقتل ما لا يقل عن 18 شخصا، في هجوم مسلحين على مسجد بولاية النيجر، شمال غربي نيجيريا.

 

وقال سكان الولاية إن المسلحين وصلوا إلى المنطقة فجر أمس الاثنين واستهدفوا المسجد مباشرة، وأطلقوا النار على المصلين.

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وأضاف أحد السكان أن الهجوم أسفر أيضا عن سقوط ما لا يقل عن 20 جريحا، فيما قال آخر إن المسلحين اختطفوا كذلك أكثر من 10 أشخاص.

 

وشهدت مناطق شمال غربي نيجيريا هجمات للمسلحين، أسفرت عن قتل واختطاف المئات من السكان منذ بداية العام الحالي.

 

وسيطرة جماعة "بوكو حرام" على عدد من البلدان في ولاية النيجر، وعرضت أموالا على السكان المحليين مقابل تجنيد الشباب للقتال ضد الحكومة.

هجوم مسلح المسجد مسجد بولاية النيجر جماعة بوكو حرام ولاية النيجر

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