بيج رامي يكشف المفعول السحري لجملة رددها قبل إعلان فوزه بمستر أولمبيا..فيديو

كشف بيج رامي بطل مستر اولمبيا للمرة الثانية على التوالي، تفاصيل وكواليس فوزه باللقب ولحظات إعلان النتيجة .

وعرضت الإعلامية إسعاد يونس، مقطع فيديو لـ لحظة فوز بيج رامي بلقلب مستر اولمبيا للمرة الثانية على التوالي .



وقال بيج رامي في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" عندي ثقة في الله بأن احقق المكسب بعد التعب والجهد طوال العام ".

وأكمل بيج رامي :" قبل إعلان النتيجة بثواني قرأت آيات من القرآن الكريم، وفضلت أردد جملة يا بركة دعاكى يا أمى وربنا كرمني بالمكسب".

ولفت بيج رامي :" أتواصل مع والدتي دائما قبل أن الصعود على مسرح مستر اولمبيا"، مضيفا:" مهما الواحد كبر لسه طفل يمسك في رجل أمه.. دي البركة".