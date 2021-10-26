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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بيج رامي يكشف المفعول السحري لجملة رددها قبل إعلان فوزه بمستر أولمبيا..فيديو

بيج رامي
بيج رامي

كشف بيج رامي بطل مستر اولمبيا للمرة الثانية على التوالي، تفاصيل وكواليس فوزه باللقب ولحظات إعلان النتيجة .

 

وعرضت الإعلامية إسعاد يونس، مقطع فيديو لـ لحظة فوز بيج رامي بلقلب مستر اولمبيا للمرة الثانية على التوالي .


وقال بيج رامي في  حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  عندي ثقة في الله بأن احقق المكسب بعد التعب والجهد طوال العام ".

 

وأكمل بيج رامي :"  قبل إعلان النتيجة بثواني قرأت آيات من القرآن الكريم، وفضلت أردد  جملة يا بركة دعاكى يا أمى وربنا كرمني بالمكسب".

 

ولفت بيج رامي :"  أتواصل مع والدتي  دائما قبل أن  الصعود على مسرح مستر اولمبيا"، مضيفا:" مهما الواحد كبر لسه  طفل يمسك  في رجل أمه.. دي البركة".

بيج رامي مستر أولمبيا صاحبة السعادة اخبار التوك شو اسعاد يونس

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