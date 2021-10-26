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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جاريدو: صلاح الأفضل في العالم.. والكرة الذهبية ليست نهاية المطاف

جاريدو
جاريدو

أكد الاسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الأسبق للأهلي أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي افضل لاعب في العالم حاليا.

وأشار جاريدو عبر برنامج البريمو بقناة ten إلى أن صلاح حاليا يفعل كل شىء في كرة القدم وببهر الجميع بأهدافه.

وأوضح أن الكرة الذهبية ليست نهاية المطاف فصلاح يفوز بالالقاب في ليفربول ويساعد فريقه على تحقيق الانتصارات وهو الأهم.

محمد صلاح هداف أفريقيا في إنجلترا 

 تصدر الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول لكرة القدم، القائمة التي أعدتها صحيفة الإندبندنت البريطانية عن اللاعبين الأفارقة الأكثر تسجيلًا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما جاء زميله ساديو ماني في المركز الثالث.

واحتل صلاح المركز الأول برصيد 107 أهداف، وقالت الصحيفة :" بعد بداية خاطئة مع تشيلسي، أثبت صلاح نفسه بين النخبة العالمية مع ليفربول، حيث فاز مرتين بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل 32 هدفًا في موسم 2017-18، وهو رقم قياسي لموسم من 38 مباراة، بينما حقق الحذاء الذهبي في الموسم التالي، بالتساوي مع ساديو ماني وبيير إيميريك أوباميانج."

وجاء في المركز الثاني لاعب كوت ديفوار ديدييه دروجبا، برصيد 104 أهداف ، حيث فاز بالحذاء الذهبي مرتين، الأولى في موسم 2006/07 عندما سجل 20 هدفًا، وبعد ذلك بثلاث سنوات عندما سجل 29 هدفًا  وفاز دروجبا بأربعة ألقاب من الدوري الإنجليزي مع البلوز بالإضافة إلى أربعة كؤوس الاتحاد الإنجليزي وثلاثة كؤوس رابطة الأندية الإنجليزية ودوري الأبطال 2011-12.

وجاء في المركز الثالث لاعب السنغال ساديو ماني، برصيد 100 هدف بعدما نجح في مضاعفة أرقامه في كل موسم من مواسم الدوري الإنجليزي منذ انضمامه إلى ساوثهامبتون في 2014، وبلغت ذورته في موسم 2018/19 عندما سجل 22 هدفًا وفاز بالحذاء الذهبي، مناصفة مع محمد صلاح وأوباميانج.

وحل في المركز الرابع لاعب توجو إيمانويل أديبايور برصيد 97 هدفًا حيث كان إيمانويل، اللاعب الذي عُرف عنه الترحال الكثير وإثارة الجدل، مسجلًا للأهداف بشكل غزير، وبلغ ذروته في موسم 2007/08 حيث سجل 24 هدفًا مع آرسنال، كما سجل 14 هدفًا في موسمه الأول مع مانشستر سيتي، و17 هدفًا مع توتنهام على سبيل الإعارة في موسم 2011/12.


وجاء في المركز الخامس لاعب نيجيريا ياكوبو إيغبيني برصيد 95 هدفًا، خاصة أنه أحدث تأثيرًا فوريًا بعد انضمامه إلى بورتسموث في عام 2003، حيث سجل 16 هدفًا في موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحقق أرقامًا مضاعفة لخمس سنوات متتالية.

محمد صلاح ليفربول تشيلسي الدوري الإنجليزي

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