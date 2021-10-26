جاريدو: برشلونة ليس في أفضل حالاته ويعاني مع كومان

أكد الاسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الأسبق لفريق فياريال الإسباني الأسبق أن برشلونة أصبح بعيدا عن مستواه المعهود وكان بعيدا عن الصورة المتوقعة في لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

وأوضح جاريدو عبر برنامج البريمو بقناة ten أن برشلونة لم يتعامل بشكل مميز مع لقاء الكلاسيكو وعانى منذ البداية هذا الموسم مع مدربه كومان.

تعليق كومان بعد خسارة الكلاسيكو

فاز فريق ريال مدريد على برشلونة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي تجمعهما على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإسباني.

وبهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 20 نقطة، في صدارة الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 15 نقطة.

وقال كومان في تصريحات عقب المباراة: "برشلونة استحق أكثر من ذلك بكثير، من الصعب فهم نتيجة مثل هذه".

وأضاف: "كان لدينا مزايا للخروج بنتيجة غير الخسارة، لم نستحق الخسارة، وأتيحت لنا العديد من الفرص، ولم يكن لدى ريال مدريد أي فرص أخرى".

وأتم مدرب برشلونة: "كان لدينا فرصة للتقدم مع كرة ديست لكننا أهدرناها ثم سجلوا من مرتدة، ليست النتيجة التي أردناها لكن الشوط الأول كان جيداً والجمهور كان مذهلاً".