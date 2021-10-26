جاريدو عن رحيل رمضان إلى بيراميدز: الأهلي لا يقف على أحد

أكد خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الأسبق للأهلي أنه درَّب رمضان صبحي في بداية مشواره التدريبي.

وأشار جاريدو عبر برنامج البريمو بقناة ten إلى أنه كان يحاول دائماً تطوير أفكار رمضان ومساعدته في بعض الأمور الشخصية.

وأوضح أن مسألة انتقاله إلى بيراميدز حرية شخصية مؤكدا أن الأهلي لديه رصيد من النجوم والألقاب تجعله لا يقف على رحيل أي لاعب.

بيراميدز: التتويج بالدوري يحتاج إلى مجهود كبير

في سياق أخر أكد حمد إبراهيم المدرب العام لفريق بيراميدز أن فريقه استطاع عبور عقبة قوية نظرا لأن عزام التنزاني كان منظما ويملك سرعات في الجانب الهجومي.

وقال مدرب بيراميدز عبر برنامج البريمو بقناة ten إن فريقه بذل مجهودا كبيرا في المباراة من أجل تحقيق الفوز.

وأشار إلى أن الوقت كفيل بتطور أداء بيراميدز وخاصة أن الفريق سيشارك معه عدة صفقات جديدة في المرحلة القادمة.

وأكد أن الفريق امتلك صفقات جديدة ولديه قدرات متميزة ويحتاج الوقت من أجل التناغم في المرحلة القادمة.

وأوضح أن نادي هويدي ليس غريبا على الجهاز الفني لبيراميدز لأن إيهاب جلال مدرب سابق للفريق كما أن تامر مصطفى مدرب هويدي منظم وله أسلوب تكتيكي مميز.

وأشار إلى أن بيراميدز يسعى لموسم مختلف مؤكدا أن التتويج بلقب الدوري يحتاج إلى مجهود كبير والسعي لانطلاقة قوية في الدوري.