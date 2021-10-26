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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حزب مستقبل وطن: إلغاء حالة الطوارئ يعكس حالة الاستقرار والتنمية في مصر

مستقبل وطن
مستقبل وطن

ثمَّن حزب مستقبل وطن، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، معربا تأييده لرؤية القيادة السياسية والأجهزة الأمنية؛ لإعادة الاستقرار والقضاء على بؤر التطرف والإرهاب.

 

وأوضح الحزب- في بيان له- أن هذا القرار؛ يعكس حالة الاستقرار والتنمية التي تشهدها البلاد، ويتوافق مع تطلعات المصريين نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتوجه بخالص التقدير والعرفان لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن .

 

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس الاثنين إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.


وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال بيان له: "يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".


وتابع الرئيس: "هذا القرار الذي كان  الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء".


وأضاف: “وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهدائنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار".


واختتم الرئيس: “ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر”.

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