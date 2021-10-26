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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انتخابات الزمالك.. العتال نائبا للرئيس في قائمة حسين لبيب.. وهاني شكري أمينا للصندوق

هانى العتال
هانى العتال

كشف الإعلامي كريم شحاتة عن قرار حسين لبيب رئيس نادي الزمالك بخوض انتخابات القلعة البيضاء المقبلة.


وأكد كريم شحاتة في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" أن لبيب استقر على عناصر قائمته الانتخابية والتي تضم هاني العتال نائبًا للرئيس وهاني شكري أمينًا للصندوق إلى جانب هاني برزي وحسام المندوه وعمرو أدهم على مقعد العضوية، كما يرغب لبيب في ضم خالد رفعت وأيمن يونس إلى قائمته الانتخابية، حيث تحدث لبيب مع رفعت لضمه لقائمته الانتخابية ولا يستمر مع رابطة الأندية.

 

في سياق آخر قال الدكتور كمال شعيب، محامي ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، مقدم الاستشكال بشأن عودة مجلس مرتضى منصور لرئاسة الزمالك، إن وزير الشباب والرياضة جمد مجلس مرتضى منصور بسبب مخالفات جسيمة.

 

وأضاف كمال شعيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن طعون مرتضى منصور على الحكم رفضت في الشق المستعجل بسبب عمل لجان فحص المخالفات، موضحا أن المحكمة الإدارية العليا رفضت ثلاثة طعون على قرار تجميد مجلس مرتضى منصور في مارس 2021.

وأكد أن حكم عودة مجلس مرتضى منصور بني على عدم وجود خوف من التأثير على عمل اللجان، مضيفا: "تقدمنا بالطعن على حكمة عودة مجلس مرتضى منصور واستشكال وقف تنفيذ باسم ممدوح عباس وهاني شكري، مؤكدا أن الاستشكال يوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بعودة مجلس مرتضى منصور لنادي الزمالك.

وأوضح أنه في حال تقديم مرتضى منصور استشكال جديد ضد إجرائنا ، لن يتمكن من تنفيذ حكم عودته أيضا.

الزمالك مرتضى منصور نادي الزمالك وزير الشباب وزير الشباب والرياضة

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