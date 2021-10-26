نيو لوك.. منة فضالي تتألق في مهرجان أوسكار العرب بإطلالة جذابة

شاركت الفنانة، منه فضالي، جمهورها، أحدث إطلالتها من مهرجان أوسكار العرب، ونشرت صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت فضالي باستايل مختلف وشعر طويل، وتألقت بفستان سماوي تميز بقصة عصرية وجذابة، وكتبت معلقة من خلال صورتها: "وقعت في حب مظهري الجديد".

وانطلق مهرجان “أوسكار العرب" في دورته الخامسة، بإحدى الفنادق الكبري بمدينة القاهرة.

ويكرم المهرجان في تلك الدورة الاستثنائية التي تحمل أسم الفنانين القديرين الراحلين "سمير غانم" و" دلال عبد العزيز "، باقة من أبرز النجوم المصريين والعرب، تقديراً لجهودهم الفنية العظيمة خلال عام 2021.

ومن بين أهم النجوم المكرمين : الفنانة الكبيرة نادية الجندي، الفنانة غادة عبد الرازق، والإعلامية بسمة وهبة، والفنانة السعودية وعد، والفنانة منة فضالي، والفنان اللبناني أيوان، والشاعر خالد تاج الدين، والملحن وليد سعد، ولاعب كرة القدم عبد الله السعيد.

والإعلامي الرياضي: سيف زاهر، والفنانة الكبيرة: فيفي عبده، والفنان الشعبي: عمر كمال، ومصمم الأزياء الكبير: هاني البحيري، ومصممة الازياء السورية: هويدا بريدي، والفنانة التونسية: أميمة طالب، والمنتج حازم شفيق، والفنان المغربي: نوردو، والدكتور عمرو منتصر، والفنانة التونسية مريم الدباغ، وغيرهم.

ويذكر انه من المقرر أن تقام الدورة الخامسة في إمارة دبي، ولكن لظروف أزمة كورونا، أختارت إدارة المهرجان جمهورية مصر العربية، لتكون حاضنة لفعاليات المهرجان للدورة الثانية على التوالي.