محافظ أسوان يعلن عن إنشاء محور مروري جديد بتكلفة 650 مليون جنيه

من أجل خلق محور مرورى دائرى يربط الطريق الإقليمى الشرقى الجديد وطريق أسوان / برنيس جنوب شرق المدينة بالطريق الصحراوى الغربى عبر محور وكوبرى خزان أسوان البديل.

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى بتكليف الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان بقيادة اللواء محمود نصار بتنفيذ هذا المحور الدائرى الجديد الذى سيصل طوله إلى 7 كم ، وتكلفته التقديرية إلى 650 مليون جنيه حيث يضم الطريق الرئيسى ، بالإضافة إلى 4 كبارى علوية منها كوبرى علوى للسيارات فوق مزلقان الشلال .

وأقرأ أيضاً:

جاء ذلك أثناء إستعراض محافظ أسوان للتصميم والمخطط التفصيلى للمحور المرورى الجديد بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان.

وقد أكد اللواء أشرف عطية على أن ما تشهده مصر حالياً بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإستحداث شبكة متكاملة من الطرق الطولية والعرضية ، بالإضافة إلى المحاور والكبارى ومنها محافظة أسوان يعتبر نقلة نوعية غير مسبوقة حيث أن هذا المحور الدائرى سيساهم في تحويل حركة النقل الثقيل من جنوب شرق المدينة والتي يقع فيها المحاجر والمناجم ، علاوة على المنطقة الصناعية بالعلاقى إلى الطريق الصحراوى الغربى مباشرة.

وأوضح أشرف عطية بأن ذلك يتوازى مع الدور الحيوى للطريق الإقليمى الشرقى العلاقى / كوبرى أسوان الملجم لتوزيع حركة النقل الثقيل بين المحورين الدائرى والإقليمى ، وبالتالي القضاء نهائياً على أي إختناقات مرورية ، بجانب الحفاظ على شبكات البنية التحتية ، فضلاً عن تسهيل الحركة المرورية لباقى السيارات والمركبات .

وفى إستجابة لشكوى أهالى منطقة الإسكان الإجتماعى بالصداقة الجديدة وتضررهم من طفح مياه الصرف الصحى

وتنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالتعامل السريع لإزالة أسباب الشكوى وتلبيتها بالشكل المطلوب، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لدفع فريق الصيانه للقيام بأعمال التسليك والتطهير اللازمة لغرف ومطابق الصرف الصحي ، كما تم رفع المخلفات وتراكمات القمامة المحيطة للإرتقاء بمستوى النظافة العامة .

كما قامت شركه النظافه بمواصلة أعمال الكنس ورفع الأتربة ورش الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية بمنطقه المحموديه من أجل تحسين البيئة وإبراز الوجه الحضاري أمام المواطنين والأهالى بالمنطقة السكنية .

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مهلة حتى الأول من نوفمبر القادم أمام المجموعة الوطنية للإستثمارات (المحمودية) المنفذة لمشروع أبراج سما أسوان والمقام على كورنيش النيل والذى وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى حوالى 70 % ويقع على مساحة 4960 م2، ويضم 10 أبراج سكنية بإجمالى 300 وحدة سكنية متعددة المساحات.