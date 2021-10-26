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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي كساب تعلن تعافيها من فيروس كورونا

الفنانة مى كساب
الفنانة مى كساب

أعلنت الفنانة مي كساب ، تعافيها من فيروس كورونا بعد التأكد من سلبية المسحة . 

وكتبت الفنانة مي كساب عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” اللهم لك الحمد والشكر حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك . 

 

الحساب الرسمي للفنانة مى كساب 

وكانت قد وجهت الفنانة مي كساب رسالة شكر وتقدير لجمهورها على رسائل الدعم والحب بعد إعلانها خبر إصابتها بفيروس كورونا، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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أول صورة لـ مي كساب من العزل بعد إصابتها بفيروس كورونا

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مستشفى النجوم: خروج وائل كفوري.. واستقرار حالة مي كساب بعد إصابتها بكورونا

وكتبت مي كساب: “دائما وعد الله حق، ألف حمد وشكر لله علي الحب اللي لا يقدر بثمن من كل محنة، ومنحتي من الله هي الحب والاهتمام والعطاء من كل الناس اللي حواليه شكرا شكرا من قلبي وقوفكم جنبي بالأفعال والكلام والدعوات أكبر منحه من رب العالمين الحمد لله أنا أحسن كتير بفضل الله وإن شاء الله أيام العزل تخلص علي خير عشان جوزي وولادي وأبويا وحشوني قوي وأنا معاهم في نفس البيت بس إحساس أنك محروم من حضنهم صعب قوي ١٤ يوم يارب يبقو دول بس عشان مش هأقدر أكتر من كده شكرا من قلبي لكل من ساندني عائلتي أصدقائي زملائي جمهوري.. حبكم الحياة”.

مي كساب تعلن إصابتها بفيروس كورونا:

وأعلنت مي كساب عن إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الحمد لله كورونا ادعولي".

وتلقت مي كساب العديد من التعليقات والتمنيات بالشفاء العاجل من جمهورها.

يذكر أن الفنانة مي كساب، روجت لأحدث أعمالها حكاية "عقبال عوضك" من مسلسل “زي القمر”، ونشرت صورة من الكواليس عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتجسد مي كساب داخل أحداث حكاية "عقبال عوضك"،من مسلسل “زي القمر” شخصية سيدة تدعى “ شادية ” والحكاية من إخراج معتز حسام.

مي كساب ومسلسل اللعبة:


جدير بالذكر أن آخر أعمال مي كساب، مسلسل اللعبة الذي تدور أحداثه حول الصديقين مازو ووسيم، الذين يتحديان بعضهما منذ الصغر بطريقة كوميدية وتقوم شبكة مجهولة بإرسال هواتف لهما من اجل تحد اكبر من أجل الوصول إلى جوائز مالية ضخمة.

الفنانة مى كساب فيروس كورونا مسلسل اللعبة عقبال عوضك سلبية المسحة

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