عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث عالمي تستضيفه مصر.. ننشر تفاصيل قمة تغير المناخ 2022

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

قال الدكتور محمد فهيم  رئيس مركز معلومات تغير المناخ  بوزارة الزراعة ، إن مصر تشارك بقوة فى مؤتمر المناخ 2022 هذا العام كما تستضيف مصر قمة المناخ باعتباره حدث عالمي مهم جدًا على مستوى الشكل العام السياسي لمصر وله علاقة قوية بقضية مهمة وهى قضية المناخ .

، وأوضح "فهيم" خلال  حوار لـ "صدى البلد" ، أن مصر تعد الدولة الافريقية الثانية التى تستضيف مؤتمر المناخ العام القادم بعد المغرب ، مضيفًا أنها قمة دولية يحضرها كل رؤساء الدول وسيكون هذا بمثابة دفعة قوية لمصر لتقود ملف التغيرات المناخية على مستوى أفريقيا.

 

txt

مصائد جرثومية.. كيف استعدت وزارة الزراعة لاستقبال الشتاء

txt

مع اقتراب الشتاء.. بداية موسم تجفيف وتخزين التمور Iصور

ولفت " مركز معلومات تغير المناخ  بوزارة الزراعة "،إلى أن مصر تمثل قارة أفريقيا في هذا المنتدى العالمي بالإضافة إلي مراعاة المصالح العربية لأن معظم الدول النامية  موجودة في قارة أفريقيا وفي قارة آسيا وهى أكثر الدول المتأثرة بشدة من تغير المناخ رغم أنها لم تكن السبب فيها وأن الدول الصناعية الكبرى التي كانت تبحث عن مصالحها فقط ولم تهتم بالدول الأخرى المتأثرة.

وأوضح الدكتور محمد فهيم ،أن تغير المناخ في مصر خلال السنوات القليلة  الماضية  بدأ يكون له تأثير كبير على القطاعات الاقتصادية المهمة مثل قطاع الزراعة وبسبب التذبذب المناخي الذي حدث في بداية هذا الموسم أدى إلى عدم إنتاج محاصيل مهمة  في مصر وهذه التأثيرات السلبية سيكون لها تأثير اقتصادي كبير على المستوى القومي .

 

وذكر رئيس مركز معلومات تغير المناخ ، أن مصر عندما تستضيف هذه القمة سينظر العالم بجدية للدول النامية واحتياجاتها، وذلك لأن مصر ستعبر بقوة عن ملف تأثير التغيرات المناخية .

ولفت رئيس مركز معلومات تغير المناخ ، إلى أن الدول الصناعية الكبرى كانت تظن أنها بعيدة عن تلك التغيرات المناخية ولكننا نجد الآن أن جميع الكوارث المناخية الكبرى تحدث في هذه الدول مثل فيضانات وسط أوروبا على الرغم من أنهم يملكون النماذج والتنبؤات اللازمة إلا أنهم لم يتمكنوا من التحكم في سرعة التغيرات وبالتالي أصبحوا متأثرين بشدة بهذه التغيرات.

تغير المناخ الزراعة وزارة الزراعة مؤتمر المناخ 2022 مؤتمر المناخ العام تأثير التغيرات المناخية

موضوعات متعلقة

بسبب تغير المناخ.. تحذيرات من انهيار أمن واستقرار العالم

ترشيحاتنا

10 كلمات لمن أصابه تعب أو ألم فى جسده حث عليها رسول الله

مايا مرسى: تم تأسيس أكاديمية تساعد فى تحقيق متطلبات التنمية البشرية الشبابية

رغم تراجعه الطفيف.. توقعات بوصول سعر برميل النفط لــ90 دولارًا

بـ فيروس كورونا.. دولة عربية تسجل حالة وفاة واحدة

السودان.. 6 قرارات جديدة للبرهان ومؤتمر صحفي بعد قليل

حدث عالمي تستضيفه مصر.. ننشر تفاصيل قمة تغير المناخ 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير منظمة الصحة العالمية يعلن وقت انتهاء كورونا..وإعلان مزعوم عن دولة لم يدخلها الوباء

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد: أمطار على 3 مناطق بالجمهورية غدا

ما معنى قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في مصر؟

إلغاء حالة الطوارئ| فلسطينيون: مصر استطاعت معالجة العنف وتطويق مظاهره وأسبابه

تزوجت وبعد الزواج تبين أنها حامل في الشهر السابع .. دار الإفتاء تجيب

منها التجمهر ومخالفات البناء.. تخفيف عقوبة 14 جريمة بعد إلغاء حالة الطوارئ

بايدن يقر كشف السرية عن وثائق خاصة باقتحام الكونجرس رغم رفض ترامب

آيات إبطال السحر والحسد مكتوبة.. رددها بنية الشفاء العاجل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ100.. وبرنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها

احذروا.. برنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها ويستبدلها بامرأة أخرى|فيديو

لسه شباب.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ 100 |صور

ممنوع الدخول.. شاهد ثعبان كوبرا ضخم يقف حارسا على باب منزل|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. تاريخي.. الرئيس السيسي يلغي مد قانون الطوارئ

فيديوجراف.. رئيسا للنادي.. أسباب عودة مرتضى منصور للزمالك

فيديو جراف.. اعترافات بهاء كشك ذراع الإرهابي هشام عشماوي

فيديوجراف.. خرجت لشراء طلبات .. بقال يتحرش بطفلة في مدينة الشيخ زايد

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ