حدث عالمي تستضيفه مصر.. ننشر تفاصيل قمة تغير المناخ 2022

قال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة ، إن مصر تشارك بقوة فى مؤتمر المناخ 2022 هذا العام كما تستضيف مصر قمة المناخ باعتباره حدث عالمي مهم جدًا على مستوى الشكل العام السياسي لمصر وله علاقة قوية بقضية مهمة وهى قضية المناخ .

، وأوضح "فهيم" خلال حوار لـ "صدى البلد" ، أن مصر تعد الدولة الافريقية الثانية التى تستضيف مؤتمر المناخ العام القادم بعد المغرب ، مضيفًا أنها قمة دولية يحضرها كل رؤساء الدول وسيكون هذا بمثابة دفعة قوية لمصر لتقود ملف التغيرات المناخية على مستوى أفريقيا.

ولفت " مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة "،إلى أن مصر تمثل قارة أفريقيا في هذا المنتدى العالمي بالإضافة إلي مراعاة المصالح العربية لأن معظم الدول النامية موجودة في قارة أفريقيا وفي قارة آسيا وهى أكثر الدول المتأثرة بشدة من تغير المناخ رغم أنها لم تكن السبب فيها وأن الدول الصناعية الكبرى التي كانت تبحث عن مصالحها فقط ولم تهتم بالدول الأخرى المتأثرة.

وأوضح الدكتور محمد فهيم ،أن تغير المناخ في مصر خلال السنوات القليلة الماضية بدأ يكون له تأثير كبير على القطاعات الاقتصادية المهمة مثل قطاع الزراعة وبسبب التذبذب المناخي الذي حدث في بداية هذا الموسم أدى إلى عدم إنتاج محاصيل مهمة في مصر وهذه التأثيرات السلبية سيكون لها تأثير اقتصادي كبير على المستوى القومي .

وذكر رئيس مركز معلومات تغير المناخ ، أن مصر عندما تستضيف هذه القمة سينظر العالم بجدية للدول النامية واحتياجاتها، وذلك لأن مصر ستعبر بقوة عن ملف تأثير التغيرات المناخية .

ولفت رئيس مركز معلومات تغير المناخ ، إلى أن الدول الصناعية الكبرى كانت تظن أنها بعيدة عن تلك التغيرات المناخية ولكننا نجد الآن أن جميع الكوارث المناخية الكبرى تحدث في هذه الدول مثل فيضانات وسط أوروبا على الرغم من أنهم يملكون النماذج والتنبؤات اللازمة إلا أنهم لم يتمكنوا من التحكم في سرعة التغيرات وبالتالي أصبحوا متأثرين بشدة بهذه التغيرات.