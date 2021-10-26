الظهور الأول للحكم شاهندة بمباراة المقاولون العرب والشرقية للدخان

يخوض فريق المقاولون العرب عصر اليوم أول مواجهاته بالدوري المصري موسم ٢١-٢٢ أمام الشرقية للدخان.

وتشهد المباراة الظهور الأول للحكم شاهندة المغربي في الدوري المصري هذا الموسم

وستكون شاهندة الحكم الرابع في مباراة المقاولون العرب اليوم في الدوري.

أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن جدول بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2021-2022، حتى الجولة الثامنة.

كانت رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب قد أقامت قبل أيام حفل إجراء قرعة مباريات الموسم كاملًا، والذي شهد استهلال المقاولون العرب مبارياته بمواجهة الشرقية للدخان .

وكشفت الرابطة اليوم عن بدء مباريات المقاولون العرب في مشواره المحلي يوم الثلاثاء السادس والعشرين من أكتوبر الجاري.

مواعيد مباريات المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز

1- الأسبوع الأول: المقاولون العرب والشرقية للدخان، يوم الثلاثاء 28 أكتوبر، على ملعب استاد المقاولون العرب، في الثالثة مساءً.

2- الأسبوع الثاني: إنبي والمقاولون العرب ، يوم السبت 30 أكتوبر، على ملعب استاد بتروسبورت، في الثامنة مساءً.

3- الأسبوع الثالث: المقاولون العرب وطلائع الجيش، يوم الخميس 4 نوفمبر، على ملعب المقاولون العرب، في الخامسة والنصف مساءً.

4- الأسبوع الرابع: الأهلي والمقاولون العرب يوم الجمعة 19 نوفمبر، على ملعب استاد الأهلي وي السلام في الثامنة مساءً.

5- الأسبوع الخامس: المقاولون العرب والإسماعيلي، يوم الثلاثاء 23 نوفمبر، على ملعب استاد المقاولون العرب، في الخامسة والنصف مساءً.

6- الأسبوع السادس: البنك الأهلي والمقاولون العرب، يوم الجمعة 26 نوفمر، على ملعب استاد بتروسبورت في الثالثة عصراً.

7- الأسبوع السابع: المقاولون العرب والزمالك، في الثامنة من مساء يوم الثلاثاء، 21 نوفمير، على استاد بتروسبورت.

8- الأسبوع الثامن:سيراميكا والمقاولون العرب ، يوم الجمعة 24 ديسمبر، على استاد المقاولون العرب في الثالثة عصراً.