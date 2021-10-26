اليمن.. مصرع جندي وطفل في انفجار عبوة ناسفة جنوبي البلاد

قُتل طفل وجندي وأصيب اثنان آخران، الثلاثاء، إثر انفجار عبوة ناسفة بدورية عسكرية، جنوب شرق تعز، جنوبي اليمن.



وقالت مصادر عسكرية بحسب"العين الإخبارية" إن عبوة ناسفة انفجرت في دورية عسكرية تابعة للقيادي الميداني بمحور تعز، العقيد محمد العيد، وذلك في بلدة "شمار" بمديرية المسراخ جنوب شرق المحافظة.



وأكدت المصادر أن الانفجار أدى إلى مقتل أحد مرافقي العيد، بالإضافة إلى طفل في الثانية عشر من عمره، تصادف وجوده في موقع الانفجار.

وأضافت أن جنديَين اثنَين من مرافقي القائد العسكري أصيبا بجروح في الانفجار، مؤكدة أن القيادي الميداني نجا من الاستهداف.

وتعيش مدينة تعز، الخاضعة لسيطرة تنظيم الإخوان الإرهابي انفلاتا أمنيا لافتا أدى إلى سلسلة تفجيرات وعمليات اغتيال طالت شخصيات عسكرية وسياسية.

ونشطت في الآونة الأخيرة خلايا حوثية وإخوانية تحاول استهداف المناطق اليمنية المحررة وتحويلها إلى ساحة لتصفية جنود الجيش اليمني والمقاومة المشتركة.