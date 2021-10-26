اشتهر عند المصريين القدماء.. المأذون بين العمة والقفطان والملابس الكاجوال.. نوستالجيا

المأذون ذلك الشخص الذي ارتبطت به المناسبات الخاصة السعيدة والحزينة على حد سواء تأثرت أزيائه باختلاف العصور المختلفة بين العمامة والجبة والقفطان إلى الملابس الكاجوال، إضافة إلى رهبة كانت تلحقه في التعامل معه مبالغًا في التقدير له والتي سعى البعض الآخر إلى استغلال وسائل التواصل لكسر هذا الحاجز النفسي من التعامل معه، كما انتشرت السيدات العاملات في هذا المجال، فيما يعرف «المأذونات الشرعيات».

يعود تاريخ مهنة المأذون في مصر كمهنة مستقلة إلى عام 1899، حيث صدرت أول لائحة تنظم العمل بها، إلا أنها كانت موجودة قبل هذا التاريخ، وكان القائم بها وكيلا أو نائبا للقاضي الشرعي يسمح له بتسجيل بيانات الزوجين وتوثيق العقد تحت إشرافه.

ومع كثرة أعمال القضاة وتشعب مسئولياتهم، أسند هذا الأمر إلى شخص آخر أطلق عليه اسم «المأذون» ولابد أن يكون هذا الشخص من خريجي الأزهر الشريف، ويرتدي زيه المعروف «العمامة والجبة والقفطان» حتى تطور زيه الرسمي بالنسبة للبعض بارتداء البنطلون الجينز والأحذية الرياضية والتصفيفات الحديثة.

المأذون في عهد القدماء المصريين

وعلى الرغم من أن الكثير من الناس أنكر وجود المأذون في العصور القديمة، إلا أن التاريخ القديم اهتم بتوثيق وجوده في العديد من المراحل القديمة حسب تصريحات صحفية سابقة لمجدي شاكر، مدير الإدارة العلمية في وزارة الآثار، والذي نبه بأنه اكتشفت على أوراق البردي عقد زواج عند الفراعنة، كتب في يوم 21 من الشهر الرابع من فصل الصيف، خلال السنة الخامسة من حكم الملك أبسماتيك.

وجاء في نصه هذا العقد: «في هذا اليوم، دخل الكاهن منزل والد العروسة ليحرر عقد زواجه من المرأة وفي (خانة اسم العروسة)، وقرر أن قائمة الأشياء التي سيعطيها إياها مهرًا هي دبنان من الفضة و50 ميكالا من الحنطة أي الشعير، وقال أقسم بآمون وفرعون إنني إذا طلقت أختي ملكي وكنت السبب في الإضرار بها لأني طلقتها أو تزوجت بامرأة أخرى عليها إلا في حالة الخطيئة من جانبها فأني أعطيتها الدبنين والمكاييل الـ50 من الحنطة المذكورة أعلاه، وكذا كل ما سوف أحصل عليه معها من ريع، ويصبح ما يؤول إلي من أملاك أبي وأمي لأولادي منها».

ونوه مدير الإدارة العلمية في وزارة الآثار لـ «اسبوتنيك» أنه كانت تلحق بالعقد فقرات خاصة بالتزامات الزوج نحو زوجته طالما كانت في بيتهن أو في حال طلاقها كانت تأخذ جزء من أملاكه الشخصية، وأن يكون أولادها هم الورثة الشرعيين لأبيهم، وكان أحيانًا يعطى لها حق تطليق نفسها في حالتي الكذب والزنا، وهما من الكبائر ضمن الاعترافات الإنكارية الـ 42، وهي محاكمة في العالم الآخر.

المأذون والوسائل التكنولوجية الحديثة

وفي عدة محافظات صار المأذون يحمل جهاز كمبيوتر محمولا وتابلت، تشرف عليه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف الحد من تزوير البيانات بشكل كبير، وتسهيل إصدار وثائق الزواج والطلاق، واسترجاع البيانات وقت الحاجة إليها باستخدام منظومة تكنولوجيا المعلومات.

ويتيح هذا المشروع لكل مأذون خدمة القارئ الإلكتروني للرقم القومي للمواطنين الـ6 المشاركين في هذا العقد الزوج والزوجة والوكيلين والشاهدين بحيث لا يلجأ المأذون إلى الاستخدام اليدوي في تسجيل الرقم القومي.

خفة ظل غير معهودة على الميديا

صورت كثير من الأعمال التليفزيونية المأذون بأنه الرجل المتقدم فى السن، قليل الكلام، والذى نلحظ وجوده بمجرد ترديده لصيغة عقد القران التي يرددها خلفه العريس والعروس أو من توكله عنها، وينتهى اختلاط المأذون مع الحضور عند هذا الحد، دون الخوض فى نقاشات لكن في مقطع فيديو انتشر لعقد قران شابين، ظهر فيه المأذون وهو يداعب العروسين أثناء ترديد صيغة عقد القران، فقال المأذون «وإن أمرها..، لتكمل العروس (أطعته)، فضحك المأذون موجهًا حديثه للعريس: أبشر العيد خلص خلاص، ثم عاد بحديثه للعروس (وإن أمرها..) أطاعته، فرددت العروس الجملة بشكل صحيح، فقال المأذون: أيون كده أبشر بردو».

وواصل المأذون والعروس تردد من بعده: «وإن غاب عنها... حفظته فى ماله وفى عرضه، وبينما يقول: وإن أقسم عليها...، ردت عليه العروس: إيه بقى..، فساعدها أصدقائها وأسرتها أبرته، وختم عقد القران بسؤال المأذون للعروس: انتى موافقة على الجواز sure يعنى، فردت العروس: أيون، فمازحها: sure ولا بخور».

وسأل المأذون العروس التى جاوبته: «طيب جوزك اسمه إيه؟، محمد، وبنادى عليه نقوله إيه (عبد اللاه)، واستكمل المأذون اسألته وفى رواية أخرى، فردت: بيبى، فضحك المأذون وقال للعروسين: أحلى بيبى فى الدنيا، طيب يالا قوليله عايزه أتجوزك يا بيبى».