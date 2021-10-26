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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منبع البهجة والسعادة.. إلهام شاهين تهنئ هاني رمزي في عيد ميلاده

صدى البلد

هنأت الفنانة الهام شاهين، الفنان هاني رمزي بمناسبة ذكرى ميلاده اليوم، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت إلهام شاهين: “كل سنة وانت طيب يا هانى يا فنان يا جميل يا منبع البهجه و السعاده .. ربنا يسعد قلبك و يزيدك نجاح”.

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هاني رمزي: محمد صلاح لا يقارن بأحد والأفضل عالميا في الوقت الحالي

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ميلاد هاني رمزي.. والده رفض دخوله الفن.. وهذا عمره الحقيقي

يحل اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر، عيد ميلاد الفنان هاني رمزي، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1964، حيث أتمّ 57 عامًا.

هاني رمزي ولد في محافظة المنيا وتخرج فى كلية التجارة جامعة القاهرة والتحق بمعهد الفنون المسرحية.

والده محام شهير، وكان غير محبذ دخول نجله المجال الفنى فى البداية، حيث كان يرغب فى أن يستكمل مشوار العائلة التى تعمل فى مجال المحاماة والقضاء.

وكان ظهوره للمرة الأولى مع الفنان وحيد سيف في مسرحية "عايزة مليونير"، ثم عمل مع الفنان المسرحي محمد صبحي في فرقته وقدم معه مسرحيات "تخاريف" و"وجهة نظر".

اتجه هاني رمزي للسينما في أواخر التسعينيات وقدم عدة أدوار مساعدة في أفلام "صعيدي في الجامعة الأمريكية وناصر 56 والحب الأول".

بدأ هاني رمزي الحصول على أدوار البطولة في السينما والتليفزيون منذ عام 2001، من أشهر أفلامه: "جواز بقرار جمهوري، غبي منه فيه، عايز حقي.
 

عيد ميلاد الفنانة إلهام شاهين هاني رمزي ذكرى ميلاده لفنان هانى رمزى

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