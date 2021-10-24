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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هاني رمزي: محمد صلاح لا يقارن بأحد والأفضل عالميا في الوقت الحالي

هاني رمزي
هاني رمزي

علق  هاني رمزي، لاعب منتخب مصر السابق علي تألق محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد وإحرازه  هاتريك، قائلا:" أداء محمد صلاح فخر لكل المصريين"..


وتابع هاني رمزي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" العالمي محمد صلاح يقدم رسائل قوية للعالم في الدوري الإنجليزي".

وأوضح هاني رمزي ان أداء محمد صلاح هذا العام يجعله أفضل لاعب علي مستوي العالم، مضيفا:" الإحتراف يتطلب مهارات عالية وإصرارا علي النجاح".

وأكمل هاني رمزي:" محمد صلاح يتمتع بشخصية قادرة علي النجاح في الإحتراف، وهو خارج المقارنة وهو الأفضل عالميا في الوقت الحالي".

على مسئوليتي الإعلامي أحمد موسى هاني رمزي مانشستر يونايتد برنامج على مسئوليتي الدوري الإنجليزي

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