هاني رمزي: محمد صلاح لا يقارن بأحد والأفضل عالميا في الوقت الحالي

علق هاني رمزي، لاعب منتخب مصر السابق علي تألق محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد وإحرازه هاتريك، قائلا:" أداء محمد صلاح فخر لكل المصريين"..



وتابع هاني رمزي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" العالمي محمد صلاح يقدم رسائل قوية للعالم في الدوري الإنجليزي".

وأوضح هاني رمزي ان أداء محمد صلاح هذا العام يجعله أفضل لاعب علي مستوي العالم، مضيفا:" الإحتراف يتطلب مهارات عالية وإصرارا علي النجاح".

وأكمل هاني رمزي:" محمد صلاح يتمتع بشخصية قادرة علي النجاح في الإحتراف، وهو خارج المقارنة وهو الأفضل عالميا في الوقت الحالي".