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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

مجلس "ايرينا" يبحث اليوم فى أبوظبي صياغة الأهداف الاستراتيجية المستقبلية للوكالة

صدى البلد

عقد مجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة /آيرينا/ اليوم اجتماعه الثاني والعشرين في العاصمة أبوظبي الذى يستمر على مدى يومين بمشاركة وفود رفيعة المستوى من 93 دولةً عضواً في الوكالة لرسم استراتيجيتها متوسطة الأجل حتى عام 2027، والتي تمهد الطريق لتحقيق أهداف وأولويات استراتيجية "آيرينا" خلال الأعوام الخمس المقبلة.

 

وفي ضوء بلوغ الزخم العالمي لإرساء اقتصاد صافي صفر من الانبعاثات الكربونية إلى مستويات عالية غير مسبوقة قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP26/، تزداد أهمية تحول نظام الطاقة لتحقيق الأهداف المناخية والاقتصادية.

 

ويهدف اجتماع مجلس "آيرينا" إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك على العناصر الرئيسية من تحول نظام الطاقة العالمي قبل أيام فقط من اجتماع القادة العالميين في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في غلاسكو.

ويُعقد الاجتماع بحضور فعلي وعبر الإنترنت برئاسة إيشي ماساهيرو، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان.

وسيقدم مدير عام "آيرينا"، السيد لا كاميرا، تقريراً مرحلياً يسلط فيه الضوء على عمل الوكالة ونشاطاتها بين عامي 2020 و 2021، وسيكشف أيضاً عن استراتيجيتها متوسطة الأجل للأعوام 2023-2027.

 

وسيستمع مجلس "آيرينا"، الذي يتألف من 21 عضواً منتخباً لمدة عامين، ويعملون بالتناوب لضمان توزيع الطاقة على المناطق الجغرافية بشكل عادل ومنصف، إلى تقارير من المشرفين المشاركين على آخر ثلاثة اجتماعات تم عقدها لإطار العمل التعاوني للوكالة حول الهيدروجين الأخضر ، والتحول العادل، ونظم الطاقة القائمة على مصادر الطاقة المتجددة.

وشهد اجتماع إطار العمل التعاوني للتحول العادل والشامل لنظام الطاقة الأخير إطلاق نسخة خاصة من تقرير "المراجعة السنوية - الطاقة المتجددة والوظائف" بحضور رفيع المستوى، وهو تقرير تم إعداده بالتعاون بين الوكالة ومنظمة العمل الدولية.

ويكشف التقرير أن قطاع الطاقة المتجددة وفر وظائفً لـ 12 مليون شخص في عام 2020،مما يؤكد على إمكانات التوظيف التي يوفرها تبني استراتيجية مناخية طموحة ويدعو إلى اعتماد سياسات شاملة لدعم التحول العادل لقطاع الطاقة.

وسينظر المجلس أيضاً في الترتيبات التي اقترحتها الوكالة للاجتماع الثاني عشر لجمعيتها العمومية المقرر عقده في دبي ضمن إكسبو 2020 خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة.

مجلس ايرينا مجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرينا إيشي ماساهيرو وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان

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